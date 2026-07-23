Мобилизоваться теперь можно без ТЦК: в Украине изменили правила призыва добровольцев

Добровольцы могут напрямую обратиться в выбранную воинскую часть, минуя процедуру оформления через ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отныне украинцы, которые добровольно решили вступить в армию по мобилизации, могут оформить призыв без обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Кандидат взаимодействует непосредственно с выбранной воинской частью, отметили в Киевском городском ТЦК и СП.

Согласно новому порядку, командиры воинских частей получили право самостоятельно выдавать направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). С момента выдачи такого направления доброволец не может быть принудительно мобилизован как минимум в течение пяти дней.

Процедура добровольного призыва предусматривает следующие этапы:

выбор вакансии и прохождение собеседования;

получение положительного решения от воинской части;

подача заявления командиру о желании проходить военную службу;

получение направления на прохождение ВВК;

прохождение военно-врачебной комиссии;

прибытие в воинскую часть для оформления на службу;

при необходимости — прохождение базовой общевойсковой подготовки.

Новый механизм на данный момент распространяется только на добровольцев, которые призываются на военную службу по мобилизации. Для граждан, поступающих на военную службу по контракту, продолжает действовать действующий порядок оформления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.