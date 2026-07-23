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Отсрочка для сына пропавшего без вести военнослужащего: какие документы необходимо собрать

17:20, 23 июля 2026 69
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Какие документы подтверждают право сына пропавшего без вести военнослужащего на отсрочку от мобилизации
Отсрочка для сына пропавшего без вести военнослужащего: какие документы необходимо собрать
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Сын военнослужащего, который пропал без вести при особых обстоятельствах во время защиты Украины, может воспользоваться правом на отсрочку от мобилизации. Однако для ее оформления недостаточно только военно-учетного документа. Законодательство предусматривает предоставление документов, подтверждающих как родственные связи с защитником, так и факт его исчезновения без вести.

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Кто имеет право на отсрочку по семейным обстоятельствам

Военнообязанные граждане могут получить отсрочку от мобилизации в особый период в случаях, предусмотренных законодательством. В зависимости от оснований такая отсрочка может быть бессрочной либо предоставляться на определенный срок.

Одним из таких оснований являются семейные обстоятельства, в частности гибель или исчезновение без вести близкого родственника во время войны.

При этом право на такую отсрочку возникает только в том случае, если погибший или пропавший без вести родственник был военнослужащим. Гибель гражданских лиц вследствие российских обстрелов или других атак не является основанием для оформления отсрочки по этой причине.

Какие документы необходимо подать

Юристы разъяснили, что для оформления отсрочки сыну военнослужащего, который пропал без вести, помимо военно-учетного документа необходимо предоставить еще два обязательных документа.

Речь идет о:

  • документе, подтверждающем родственные связи с военнослужащим (например, свидетельстве о рождении);
  • выписке из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, которая подтверждает факт исчезновения отца.

Именно эти документы необходимы для подтверждения права на отсрочку от мобилизации по соответствующему семейному основанию.

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