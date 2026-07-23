Полиция не доказала законность остановки: когда водитель может отказаться от медосмотра — позиция апелляционного суда

Суд отменил штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение права управления, установив, что законность остановки автомобиля не была доказана.

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Харьковский апелляционный суд отменил постановление о привлечении водителя к административной ответственности за отказ от прохождения осмотра на состояние наркотического опьянения по ч. 1 ст. 130 КУоАП и закрыл производство по делу.

Суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств существования законных оснований для остановки автомобиля в соответствии со статьей 35 Закона «О Национальной полиции». Также не подтвердились объяснения полицейских о том, что они получили сообщение о возможном нахождении водителя в состоянии опьянения.

Апелляционный суд отметил, что при таких обстоятельствах водитель не был обязан выполнять дальнейшие требования полицейских, а составленные после остановки процессуальные документы не могут считаться надлежащими и допустимыми доказательствами его вины. В связи с этим решение суда первой инстанции было отменено, а производство по делу закрыто в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Обстоятельства дела

По материалам дела, 19 декабря 2024 года в Харькове патрульные остановили автомобиль Chevrolet. В протоколе отмечалось, что у водителя были признаки наркотического опьянения, а именно поведение, не соответствовавшее обстановке, и неестественная бледность лица. Водитель отказался проходить медицинский осмотр у врача-нарколога, после чего в отношении него был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Слободской районный суд г. Харькова признал водителя виновным, назначил штраф в размере 17 000 грн, лишил права управления транспортными средствами на один год и взыскал судебный сбор.

Не согласившись с этим решением, защитник обжаловал постановление, указав, что суд первой инстанции неполно выяснил обстоятельства дела и не проверил законность действий сотрудников полиции.

Что установил апелляционный суд

Пересматривая материалы дела, апелляционный суд обратил внимание, что они не содержат обоснования причины остановки автомобиля.

Суд напомнил, что статья 35 Закона Украины «О Национальной полиции» устанавливает исчерпывающий перечень оснований для остановки транспортного средства, а также возлагает на полицейского обязанность сообщить водителю конкретную причину остановки с детальным описанием соответствующего основания.

Из видеозаписи с нагрудных камер следует, что полицейские не сообщили водителю ни одного из предусмотренных законом оснований для остановки, а лишь указали, что получили информацию о возможном управлении автомобилем лицом в состоянии опьянения.

В то же время материалы дела не содержат доказательств того, что водитель нарушал Правила дорожного движения. В рапорте инспектора также не приведено конкретное основание для остановки транспортного средства.

Кроме того, в ответ на адвокатский запрос Управление патрульной полиции сообщило, что 19 декабря 2024 года в информационно-коммуникационную систему Национальной полиции не поступало сообщение о возможном нахождении водителя автомобиля Chevrolet Lacetti в состоянии опьянения. Таким образом, объяснения полицейских о получении соответствующей информации не нашли документального подтверждения.

Апелляционный суд также обратил внимание, что в соответствии со статьей 251 КУоАП именно на лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, возлагается обязанность по сбору доказательств.

Выводы суда

По результатам пересмотра дела № 641/139/25 апелляционный суд пришел к выводу, что сотрудники полиции не доказали надлежащими и допустимыми доказательствами наличие оснований, предусмотренных статьей 35 Закона Украины «О Национальной полиции», которые предоставляли бы им право осуществить законную остановку автомобиля.

При таких обстоятельствах, как отметил суд, водитель не был обязан выполнять дальнейшие требования сотрудников полиции, а все составленные в отношении него процессуальные документы не могут быть надлежащими и допустимыми доказательствами вины в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Апелляционный суд также отметил, что суд первой инстанции неполно и односторонне исследовал обстоятельства дела, преждевременно пришел к выводу о виновности лица и не соблюдал требования КУоАП относительно полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств.

Учитывая это, апелляционная инстанция удовлетворила апелляционную жалобу защитника, отменила постановление районного суда и закрыла производство по делу на основании пункта 1 статьи 247 КУоАП — в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. Постановление апелляционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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