Няни, домашние помощники, водители и садовники: что работодатели обязаны обеспечить по закону

В Гоструда напомнили о важных правилах найма домашнего персонала.

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До 2024 года законодательство Украины о труде не содержало определений домашнего труда и домашних работников. Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования труда домашних работников» Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ Украины) был дополнен отдельной главой, регулирующей особенности такого труда. Об этом напомнила Государственная служба Украины по вопросам труда.

Домашний труд — это работа, выполняемая физическим лицом для домохозяйства на основании трудового договора. Соответственно, домашний работник — это физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и выполняющее работу в пределах домохозяйства. К таким работникам могут относиться, в частности, няни, сиделки, домашние помощники, водители, садовники и т.д.

Вместе с тем работа не считается домашним трудом, если она имеет нерегулярный характер и ее продолжительность не превышает 40 часов в месяц.

Работодателем в таких правоотношениях выступает физическое лицо — один из членов домохозяйства, который заключает с работником трудовой договор. Именно трудовой договор является основным документом, подтверждающим возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений, определяет права и обязанности сторон и является основанием для допуска работника к работе после подачи работодателем соответствующего уведомления в уполномоченный орган.

В трудовом договоре с домашним работником могут предусматриваться дополнительные, по сравнению с законодательством, условия относительно прав, гарантий, социально-бытовых льгот и взаимных обязательств сторон.

При этом законодательством определены основные гарантии относительно условий труда домашних работников, в частности:

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, если иное не предусмотрено договором;

допускается установление гибкого графика работы или суммированного учета рабочего времени по соглашению сторон;

учет рабочего времени осуществляется работником в согласованной с работодателем форме;

сверхурочные работы допускаются только по согласию сторон и с соблюдением требований законодательства;

время ожидания выполнения работы, а также сопровождение членов домохозяйства, в том числе во время отдыха, включается в рабочее время и подлежит оплате;

оплата труда не может быть ниже установленного законом минимального размера;

ежегодный оплачиваемый отпуск составляет не менее 24 календарных дней.

Домашние работники пользуются всеми трудовыми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством о труде, в частности правом на безопасные и здоровые условия труда.

Также отдельно предусмотрено право домашнего работника на досрочное расторжение трудового договора в одностороннем порядке в случае совершения членами домохозяйства действий, посягающих на его честь, достоинство или частную жизнь.

В целом прекращение трудовых отношений с домашними работниками осуществляется в соответствии с общими основаниями, определенными Кодексом законов о труде Украины, а именно:

▪ по инициативе работника (статьи 38, 39);

▪ по соглашению сторон (пункт 1 статьи 36);

▪ по инициативе работодателя (статьи 40, 41).

Таким образом, законодательное регулирование труда домашних работников направлено на обеспечение надлежащего уровня социальной защиты этой категории работников и определение четких правил для работодателей — физических лиц.

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