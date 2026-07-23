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Квартира, приватизированная одним из супругов, может не делиться: ВС назвал ключевое условие

12:50, 23 июля 2026 68
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Приватизация квартиры в браке не всегда делает ее совместным имуществом.
Квартира, приватизированная одним из супругов, может не делиться: ВС назвал ключевое условие
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Многие считают, что если квартиру приватизировали во время брака, она автоматически становится совместной собственностью мужа и жены. Однако это не всегда так. Верховный Суд разъяснил, что все зависит от даты приватизации и от того, кто имел право участвовать в ней.

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Как указал ВС, жилье, приобретенное одним из супругов в результате приватизации государственного жилищного фонда, является объектом общей совместной собственности супругов только в период с 8 февраля 2011 года по 12 июня 2012 года включительно. В другие периоды такое жилье переходит в собственность исключительно того лица, которое участвовало в приватизации и было зарегистрировано в соответствующем жилом помещении. Право на приватизацию имеют граждане, которые на момент ее осуществления постоянно проживают в квартире. Добровольное снятие с регистрации и фактическое непроживание в жилом помещении до момента приватизации свидетельствует об утрате лицом права на участие в ней.

Детали дела

Истец обратился в суд с иском о признании недействительными распоряжения о приватизации, свидетельства о праве собственности и признании за ним права на долю квартиры. Свои требования он обосновывал тем, что в период с 1995 по 2021 год состоял в браке с ответчиком. В 2004 году на семью был выдан ордер на квартиру, где истец был зарегистрирован. Однако в ноябре 2006 года истец добровольно снялся с регистрации. В декабре 2006 года ответчик вместе с их малолетней дочерью приватизировали квартиру. Истец утверждал, что его право на приватизацию было нарушено, а о факте оформления права собственности только на жену и дочь он якобы узнал значительно позже.

Позиции суда первой инстанции и апелляционного суда

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении исковых требований, сославшись на то, что только в период с 8.02.2011 по 12.06.2012 года жилье, приобретенное одним из супругов во время брака в результате приватизации государственного жилищного фонда, признавалось объектом общей совместной собственности. В другие периоды такое жилье переходило в собственность только того из супругов, который участвовал в приватизации. Поскольку спорная квартира была приватизирована вне указанного периода, она не является объектом общей совместной собственности супругов. Апелляционный суд отметил, что на момент приватизации истец не был зарегистрирован в спорной квартире, а при ее отчуждении предоставил нотариально удостоверенное согласие на ее продажу как представитель малолетней дочери, что опровергает его доводы о введении в заблуждение.

Решение Верховного Суда

ВС согласился с такими выводами судов предыдущих инстанций, отметив, что поскольку на момент приватизации (2006 год) действующее законодательство не относило приватизированное жилье к общей собственности супругов, а истец на тот момент добровольно прекратил пользование жильем, правовых оснований для признания за ним права собственности на долю в спорной квартире нет.

В соответствии с изменениями в семейном законодательстве приватизированное жилье считалось общим имуществом супругов только в течение ограниченного периода с 8.02.2011 по 12.06.2012. Поскольку спорная квартира была приватизирована в 2006 году, она не подпадает под режим общей совместной собственности супругов и принадлежит исключительно лицам, указанным в свидетельстве о праве собственности.

Право на приватизацию жилья имеют лица, которые постоянно проживают в квартире на момент ее приватизации. Истец добровольно снялся с регистрации в спорной квартире в ноябре 2006 года (за месяц до приватизации) и проживал по другому адресу. Следовательно, он утратил право на участие в приватизации этой квартиры.

В августе 2007 года истец лично предоставил нотариально удостоверенное согласие на продажу этой квартиры как законный представитель своей малолетней дочери, следовательно, ему было достоверно известно о составе собственников квартиры еще в 2007 году.

Постановление Верховного Суда от 15 января 2025 года по делу № 199/1719/23 (производство № 61-6388св24).

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Верховный Суд приватизация судебная практика развод недвижимость

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