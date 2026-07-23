  1. В Украине

Соцпомощь для малообеспеченных: учитывается ли стипендия студентов после 18 лет как доход

12:14, 23 июля 2026 135
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для определения права на такую ​​помощь учитывается среднемесячный совокупный доход семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем обращения.
Соцпомощь для малообеспеченных: учитывается ли стипендия студентов после 18 лет как доход
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Достижение ребенком 18-летнего возраста не означает его автоматического исключения из состава семьи при назначении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Если совершеннолетний сын или дочь учится на дневной форме в учреждении высшего образования и не получает стипендию, при расчете доходов применяются специальные правила.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям назначается в случае, если среднемесячный совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума для семьи. Для определения права на выплату органы социальной защиты учитывают доходы за шесть месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует обращению.

Согласно пункту 13 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632, дети до 23 лет, не имеющие собственной семьи и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, включаются в состав семьи родителей.

Если студенту уже исполнилось 18 лет, но в течение периода, за который учитываются доходы, он не получал стипендию, при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи за каждый месяц без доходов ему условно засчитывается 25% минимальной заработной платы, установленной на конец соответствующего периода.

В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 грн, поэтому доход такого студента для расчета государственной социальной помощи будет определяться в размере 2 161,75 грн в месяц (8 647 грн × 0,25).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лицам, которым назначена государственная социальная помощь в соответствии с законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» и «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», выдаются соответствующие удостоверения. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Порядок оформления, изготовления и выдачи таких удостоверений утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.03.2026 № 12-1, которое вступило в силу 01.05.2026.

Для получения удостоверения необходимо подать заявление на изготовление удостоверения получателя государственной социальной помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги студенты денежная помощь

Популярные новости

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

15:00, 22 июля 2026 7k
120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

18:00, 22 июля 2026 5k
Что ждет военнослужащего в СЗЧ при встрече с группой оповещения ТЦК

Что ждет военнослужащего в СЗЧ при встрече с группой оповещения ТЦК

12:12, 22 июля 2026 4k
Суд объяснил, освобождают ли отсутствие договора и непроживание от оплаты коммунальных услуг

Суд объяснил, освобождают ли отсутствие договора и непроживание от оплаты коммунальных услуг

17:38, 22 июля 2026 4k
Суд отменил постановление ТЦК о штрафе в 17 тысяч грн: неявка по повестке не является длящимся правонарушением

Суд отменил постановление ТЦК о штрафе в 17 тысяч грн: неявка по повестке не является длящимся правонарушением

21:00, 21 июля 2026 7k
Родителям военнослужащего, погибшего в ДТП во время отпуска, отказали в выплате 15 млн грн: суд стал на сторону семьи

Родителям военнослужащего, погибшего в ДТП во время отпуска, отказали в выплате 15 млн грн: суд стал на сторону семьи

16:50, 21 июля 2026 7k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Затопило квартиру сверху: ошибки, из-за которых можно остаться без компенсации, и почему сосед не всегда виноват

Когда квартиру затопило сверху, чаще всего сразу считают виновным соседа с верхнего этажа, однако с юридической точки зрения это не всегда так.

Судей из Донецкой и Луганской областей командировали для осуществления правосудия в другие суды

ВСП продлил командировку судьи из Бахмутского суда и направил еще 8 судей в другие учреждения.

ТОП-5 правовых позиций Верховного Суда по земельным спорам: границы, аренда, паи и права собственности

Публикуем пять новых правовых позиций, которые могут иметь значение для владельцев земельных участков, арендаторов и общин.

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчина не прибыл на сборный пункт в октябре 2023 года, однако суд установил, что его статус не позволял привлечь его к ответственности за уклонение от мобилизации.

Сокращение штата или скрытое увольнение: когда работодатель будет обязан восстановить работника

Сокращение штата не лишает работника предусмотренных законом гарантий, а нарушение процедуры нередко становится основанием для восстановления на работе через суд.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]