Соцпомощь для малообеспеченных: учитывается ли стипендия студентов после 18 лет как доход

Для определения права на такую ​​помощь учитывается среднемесячный совокупный доход семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем обращения.

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Достижение ребенком 18-летнего возраста не означает его автоматического исключения из состава семьи при назначении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Если совершеннолетний сын или дочь учится на дневной форме в учреждении высшего образования и не получает стипендию, при расчете доходов применяются специальные правила.

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям назначается в случае, если среднемесячный совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума для семьи. Для определения права на выплату органы социальной защиты учитывают доходы за шесть месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует обращению.

Согласно пункту 13 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632, дети до 23 лет, не имеющие собственной семьи и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, включаются в состав семьи родителей.

Если студенту уже исполнилось 18 лет, но в течение периода, за который учитываются доходы, он не получал стипендию, при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи за каждый месяц без доходов ему условно засчитывается 25% минимальной заработной платы, установленной на конец соответствующего периода.

В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 грн, поэтому доход такого студента для расчета государственной социальной помощи будет определяться в размере 2 161,75 грн в месяц (8 647 грн × 0,25).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лицам, которым назначена государственная социальная помощь в соответствии с законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» и «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», выдаются соответствующие удостоверения. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Порядок оформления, изготовления и выдачи таких удостоверений утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.03.2026 № 12-1, которое вступило в силу 01.05.2026.

Для получения удостоверения необходимо подать заявление на изготовление удостоверения получателя государственной социальной помощи.