Соцдопомога для малозабезпечених: чи враховується стипендія студентів після 18 років як дохід

Для визначення права на таку допомогу враховується середньомісячний сукупний дохід сім’ї за шість місяців, що передують місяцю перед місяцем звернення.

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Досягнення дитиною 18-річного віку не означає автоматичного виключення її зі складу сім’ї під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим. Якщо повнолітній син або донька навчається за денною формою у закладі вищої освіти та не отримує стипендії, під час розрахунку доходів застосовуються спеціальні правила.

Як пояснює Пенсійний фонд України, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначається у випадку, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї є нижчим за прожитковий мінімум для сім’ї. Для визначення права на виплату органи соціального захисту враховують доходи за шість місяців, що передують місяцю перед зверненням.

Відповідно до пункту 13 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632, діти до 23 років, які не мають власної сім’ї та навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, включаються до складу сім’ї батьків.

Якщо студенту вже виповнилося 18 років, але протягом періоду, за який враховуються доходи, він не отримував стипендії, під час розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім’ї за кожен місяць без доходів йому умовно зараховують 25% мінімальної заробітної плати, встановленої на кінець відповідного періоду.

У 2026 році мінімальна заробітна плата становить 8 647 грн, тому дохід такого студента для розрахунку державної соціальної допомоги визначатиметься у розмірі 2 161,75 грн на місяць (8 647 грн × 0,25).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», особам, яким призначено державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, видаються відповідні посвідчення. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Порядок оформлення, виготовлення та видачі таких посвідчень затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20.03.2026 № 12-1, яка набрала чинності 01.05.2026.

Для отримання посвідчення необхідно подати заяву на виготовлення посвідчення одержувача державної соціальної допомоги.