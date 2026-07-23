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Як отримати повторне свідоцтво про народження, якщо документ був виданий за кордоном

10:26, 23 липня 2026 164
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Міжнародне витребування документів потребує певного часу, оскільки здійснюється шляхом офіційного листування між компетентними органами держав.
Як отримати повторне свідоцтво про народження, якщо документ був виданий за кордоном
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Якщо свідоцтво про народження було видане за межами України, то повторне свідоцтво або інший документ про державну реєстрацію акта цивільного стану можна витребувати в порядку, визначеному законодавством України та міжнародними договорами. Про це нагадали у Мін’юсті.

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Водночас трапляються ситуації, коли документ був виданий органом на території держави, щодо якої міжнародна взаємодія має правові особливості.

Що потрібно зробити?

Звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Україні.

Фахівці ДРАЦС з’ясують, який порядок застосовується саме у вашій ситуації, та, за наявності відповідного міжнародного договору, оформлять документи для витребування повторного свідоцтва або іншого документа про державну реєстрацію акта цивільного стану через компетентні органи іноземної держави.

Варто враховувати, що міжнародне витребування документів потребує певного часу, оскільки здійснюється шляхом офіційного листування між компетентними органами держав.

Чи можна отримати документ швидше?

Якщо це передбачено законодавством відповідної держави, заявник може:

- особисто звернутися до компетентного органу цієї держави;

- або уповноважити представника, оформивши нотаріально посвідчену довіреність.

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мінюст

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