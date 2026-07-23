Що робити, якщо особа не встигла подати дані до Електронної трудової книжки до 10 червня

Перевести трудову книжку в цифровий формат можна і після 10 червня.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, що буде з трудовими правами та накопиченим страховим стажем, якщо особа не встигла перевести трудову книжку в електронний формат до 10 червня.

«Процес триває. Перевести трудову книжку в цифровий формат можна і після 10 червня 2026 року. Жодних обмежень для цього немає.

Стаж захищений. Якщо ви не встигли подати документи до вказаної дати, ваш трудовий та страховий стаж не анулюється і нікуди не зникне.

Офіційний статус паперового документа. Паперова трудова книжка залишається законним документом. Вона і надалі підтверджує ваші періоди роботи та враховується під час оформлення пенсійних виплат.

Інформація для пенсіонерів. Громадянам, які вже отримують пенсію, повторно надавати чи завантажувати свою трудову книжку немає потреби», — заявили у ПФ.

З якими ризиками можна зіткнутися через пропущений термін?

У ПФ підкреслили, що головна небезпека полягає у фізичному збереженні самого паперового документа. Якщо дані не переведені в електронну форму, а паперова книжка буде втрачена або зіпсована після 10 червня 2026 року, відновити відомості про стаж до 2004 року буде значно складніше. Для цього доведеться звертатися до архівних установ або вирішувати питання у судовому порядку.

Цифровізація трудових книжок здійснюється саме для того, щоб надійно захистити інформацію про вашу трудову діяльність від будь-яких форс-мажорів, втрати чи руйнування документів.

Відомості, які зберігаються в інформаційних базах Пенсійного фонду України, є гарантією того, що в майбутньому ваші пенсійні виплати будуть розраховані швидко та правильно.

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