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Як отримати копії документів, що міститься в реєстраційній справі у паперовій формі

08:02, 23 липня 2026 54
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Для отримання документів заявнику необхідно звернутися із запитом про надання документів, що містяться в реєстраційній справі.
Як отримати копії документів, що міститься в реєстраційній справі у паперовій формі
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Управління державної реєстрації КМУ МЮУ пояснило, як отримати копії документів, що міститься в реєстраційній справі у паперовій формі.

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У відомстві нагадали, що Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджений наказом Міністерства юстиції України 05.05.2023 № 1692/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.05.2023 за № 750/39806 (далі – Порядок), встановлює умови, підстави та процедуру надання відомостей з Єдиного державного реєстру, перелік додаткових відомостей, до яких надається безоплатний доступ, форму та зміст виписки, витягу з Єдиного державного реєстру, а також права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

​Для отримання документів заявнику необхідно звернутися із запитом про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця:

- ​до центру надання адміністративних послуг, утвореного при суб’єкті державної реєстрації, що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі;

- ​до Міністерства юстиції України або його територіальних органів, у разі якщо відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами.

Державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує та роздруковує запит, на якому заявник проставляє власний підпис за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ньому.

Під час прийняття запиту державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг інформує заявника про те, що персональні дані заявника використовуються відповідно до закону та виключно для цілей ведення Єдиного державного реєстру.

​Відповідно до частини четвертої статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в розмірі 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (230 грн) за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі.

Надавач обов’язково перевіряє наявність запитуваних документів у матеріалах реєстраційної справи. Справляння плати здійснюється після повідомлення заявника про наявність запитуваних документів у матеріалах реєстраційної справи.

Надавачем вносяться до Єдиного державного реєстру відомості про заявника (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), інформація для здійснення зв’язку із заявником (за бажанням) та відомості про документ, на підставі якого встановлено особу заявника, відомості з Єдиного державного реєстру, що бажає отримати заявник щодо документів, які містяться в реєстраційній справі, та параметри пошуку таких відомостей.

Надавач роздруковує сформований програмним забезпечення Єдиного державного реєстру запит, на якому заявник проставляє власний підпис за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ньому.

Запити на отримання документів, що містяться в реєстраційній справі громадського формування, відомості про яке містяться виключно в Єдиному реєстрі громадських формувань чи в Реєстрі громадських об’єднань, подаються в довільній формі з обов’язковим зазначенням відомостей, передбачених Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, затвердженим цим наказом, з проставленням підпису особами, що звернулися за отриманням таких відомостей

Документи, що містяться в реєстраційній справі, надаються шляхом виготовлення копій таких документів в паперовій формі з проставлянням підпису та печатки надавача на кожній сторінці документа.

У разі якщо документи, що містяться в реєстраційній справі, містять відомості про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортні дані фізичних осіб, що відповідно до вимог законодавства не можуть бути надані заявнику, надавач забезпечує виготовлення копій таких документів без відображення відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортних даних фізичних осіб для подальшого їх надання заявнику.

Наголошуємо, що відомості з Єдиного державного реєстру надаються незалежно від місця зберігання реєстраційної справи в паперовій формі, крім випадку надання документів, що містяться в реєстраційній справі в паперовій формі, що здійснюється за місцем зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Одночасно повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 установлено, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування юридичні особи та фізичні особи — підприємці, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальні одиниці, що належать до територій активних бойових дій та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством розвитку громад та територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, або які змінили своє місцезнаходження на адміністративно-територіальну одиницю, що не належить до таких територій, у період воєнного стану, крім випадків надання публічних послуг в електронній формі засобами Порталу Дія, звільняються від плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру в паперовій формі, якщо юридична особа або фізична особа — підприємець отримують такі відомості про себе.

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