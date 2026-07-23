Уряд схвалив законопроєкт про звільнення виплат «єСадок» від оподаткування
Кабінет Міністрів схвалив проект Закону «Про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України щодо невключення до оподатковуваного доходу платника податку суми щомісячної грошової виплати «єСадок»».
Законопроєктом з метою створення умов для поєднання батьківства із зайнятістю шляхом надання державної підтримки сімʼям з дітьми у вигляді щомісячної грошової виплати «єСадок» пропонується передбачити невключення суми щомісячної грошової виплати «єСадок», яка надається відповідно до ЗУ «Про державну допомогу сімʼям з дітьми», до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.
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