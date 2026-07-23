Уряд схвалив законопроєкт про звільнення виплат «єСадок» від оподаткування

Суми щомісячної грошової виплати «єСадок» не включатимуть до оподатковуваного доходу платника податку.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабінет Міністрів схвалив проект Закону «Про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України щодо невключення до оподатковуваного доходу платника податку суми щомісячної грошової виплати «єСадок»».

Законопроєктом з метою створення умов для поєднання батьківства із зайнятістю шляхом надання державної підтримки сімʼям з дітьми у вигляді щомісячної грошової виплати «єСадок» пропонується передбачити невключення суми щомісячної грошової виплати «єСадок», яка надається відповідно до ЗУ «Про державну допомогу сімʼям з дітьми», до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

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