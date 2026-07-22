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Родичі працюють у магазині ФОП без оформлення: які штрафи загрожують підприємцю

23:12, 22 липня 2026 190
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Чи потрібно ФОП офіційно оформлювати на роботу членів сім'ї, коли з родичами не можна укладати цивільно-правові договори та які штрафи загрожують за використання праці неоформлених працівників.
Родичі працюють у магазині ФОП без оформлення: які штрафи загрожують підприємцю
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У Держпраці наголошують, що українське законодавство не встановлює жодних спеціальних винятків або пільг для членів сім’ї чи близьких родичів фізичної особи-підприємця у питаннях трудових відносин. Якщо родич фактично виконує обов’язки продавця, працює за визначеним графіком, підпорядковується правилам роботи та реалізує товари від імені підприємця, такі відносини вважаються трудовими.

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У такому разі працівник має бути оформлений відповідно до вимог статті 24 Кодексу законів про працю. Допуск до роботи можливий лише після укладення трудового договору, видання відповідного наказу або розпорядження роботодавця та подання повідомлення про прийняття працівника до органів ДПС.

Для законного оформлення співпраці законодавство передбачає кілька варіантів.

Перший – укладення з родичами письмових трудових договорів, що є обов’язковим для ФОП. Такий спосіб забезпечує працівникам страховий стаж, соціальні гарантії та пенсійні права.

Другий – якщо члени сім’ї планують працювати самостійно, вони можуть зареєструватися як фізичні особи-підприємці та співпрацювати на підставі цивільно-правових договорів або договорів про спільну діяльність.

Водночас використання цивільно-правового договору для виконання обов’язків продавця, зокрема продавця м’ясної продукції, як правило, не відповідає вимогам законодавства. Така робота має постійний характер, передбачає дотримання внутрішнього трудового розпорядку та виконання трудової функції, а не досягнення окремого разового результату, що є характерною ознакою цивільно-правових відносин.

Інспектори Держпраці також застерігають, що використання праці родичів без належного оформлення прирівнюється до допуску працівника до роботи без укладення трудового договору. За таке порушення навіть під час воєнного стану для підприємців передбачено відповідальність.

Зокрема, стаття 265 КЗпП встановлює фінансову санкцію у розмірі десяти мінімальних заробітних плат за кожного неоформленого працівника. Водночас для платників єдиного податку І–ІІІ груп при першому виявленні такого порушення застосовується попередження.

Крім того, відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на підприємця може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Україна штраф Держпраці ФОП трудові відносини

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