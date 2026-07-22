На Львівщині викрили схему з підробки батарейок DURACELL

До суду скеровано справу щодо трьох учасників схеми.

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До суду обвинувальний акт щодо трьох осіб, які, за даними слідства, організували на Львівщині виготовлення та продаж фальсифікованих батарейок із незаконним використанням торговельної марки DURACELL.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, слідство встановило, що упродовж 2024–2025 років учасники групи імпортували до України понад 1,4 млн немаркованих батарейок. Потім за допомогою спеціального обладнання вони наносили на них позначення відомих торговельних марок, зокрема DURACELL, пакували та реалізовували як оригінальну продукцію.

Правоохоронці задокументували виготовлення щонайменше 119,2 тисячі підроблених батарейок цієї торговельної марки. За попередніми оцінками, правовласнику завдано збитків на понад 5 млн грн.

Під час обшуків вилучено понад 160 тис. батарейок, обладнання для нанесення маркування, а також пакувальні матеріали із позначеннями торговельної марки.

Трьох обвинувачених судитимуть за незаконне використання знака для товарів і послуг, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 КК України).

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