Всеволода Ченцова звільнено з посади представника України при ЄС — указ

Всеволод Ченцов працюватиме віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №632/2026 про звільнення Всеволода Ченцова з посади Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

«Звільнити ЧЕНЦОВА Всеволода Валерійовича з посади Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії», — йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, Верховна Рада за поданням нового прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад уряду, у якому посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України обійняв Всеволод Ченцов.

Крім того, Всеволод Ченцов у 2017-2021 рр. був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди та постійним представником при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом.

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