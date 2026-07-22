Кабмін скасував постанову щодо створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних

Постанову щодо створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних скасували.

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Як відомо, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

22 липня уряд ухвалив рішення про скасування постанови щодо створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.

«З огляду на викладене та у зв’язку із зміною складу Уряду пропонується скасувати рішення Кабінету Міністрів від 8 липня 2026 р. (протокол № 79) щодо прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час», — йшлося у доповідній записці.

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