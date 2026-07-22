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«єОселя» для ВПО: в Україні змінили умови іпотеки та спростили оформлення

21:16, 22 липня 2026 38
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Внутрішньо переміщені особи без власного житла чи з житлом, меншим за нормативну площу, і надалі можуть скористатись базовою ставкою 7%.
«єОселя» для ВПО: в Україні змінили умови іпотеки та спростили оформлення
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В Україні оновили умови державної програми доступного іпотечного кредитування «єОселя». З 17 липня 2026 року набули чинності зміни, які стосуються, зокрема, внутрішньо переміщених осіб — для них переглянули вимоги до житла та спростили окремі процедури оформлення.

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Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України №794.

Для внутрішньо переміщених осіб, які не мають власного житла або володіють житлом меншої за встановлену норму площі, умови кредитування залишилися такими ж.

Пільгова ставка за програмою «єОселя» для цієї категорії становить 7% річних.

Оновлені правила передбачають кілька спрощень для позичальників:

  • переглянули нормативну площу житла, яке можна придбати за програмою;
  • спростили процедуру перевірки доходів;
  • дозволили залучати поручителів, які не є членами сім’ї позичальника.

Раніше остання умова могла обмежувати можливість участі частини заявників у програмі.

Окремі нововведення передбачені для ветеранів війни, учасників бойових дій та родин загиблих захисників України.

Вони вперше отримали можливість оформлювати іпотеку за ставкою 3% річних. Раніше для цієї категорії діяла ставка на рівні 7%.

Крім того, ветерани та родини загиблих захисників можуть отримати компенсацію першого внеску — до 420 тисяч гривень за умови придбання житла вартістю не більше 2 мільйонів гривень.

Оновлені умови програми «єОселя» діють із 17 липня 2026 року. Водночас вони не поширюються на кредити, які були оформлені раніше, за винятком випадків, передбачених перехідними положеннями програми.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», із 17 липня ветерани, ветеранки, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «єОселя» на пільгових умовах. Кредит надаватиметься під 3% річних, нагадали в Харківському обласному ТЦК та СП.

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