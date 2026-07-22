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У Києві чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті на Оболоні

22:00, 22 липня 2026 156
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Під час суперечки чоловік дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.
У Києві чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті на Оболоні
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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував конфлікт у супермаркеті та здійснив постріл у бік працівника охорони. Чоловік перебував напідпитку та використовував пневматичний пістолет.

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Як повідомили у поліції, інцидент стався в одному із супермаркетів на вулиці Північній в Оболонському районі Києва.

Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин у нетверезому стані зайшов до магазину та почав провокувати конфлікт із працівниками. Під час суперечки чоловік дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання у нього вилучили пневматичний пістолет.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Чоловіку тепер загрожує позбавлення волі строком до семи років.

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поліція зброя Київ затримання

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