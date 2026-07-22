У Києві чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті на Оболоні

Під час суперечки чоловік дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував конфлікт у супермаркеті та здійснив постріл у бік працівника охорони. Чоловік перебував напідпитку та використовував пневматичний пістолет.

Як повідомили у поліції, інцидент стався в одному із супермаркетів на вулиці Північній в Оболонському районі Києва.

Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин у нетверезому стані зайшов до магазину та почав провокувати конфлікт із працівниками. Під час суперечки чоловік дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання у нього вилучили пневматичний пістолет.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Чоловіку тепер загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.