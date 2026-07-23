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Кабмин ввел персональное финансирование соцуслуг для ВПЛ: средства будут поступать на специальные счета

10:08, 23 июля 2026 248
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Правительство запустило эксперимент по финансированию социальных услуг по принципу «деньги следуют за человеком» для пожилых ВПЛ и людей с инвалидностью.
Кабмин ввел персональное финансирование соцуслуг для ВПЛ: средства будут поступать на специальные счета
Фото: Борис Корпусенко
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Кабинет Министров Украины утвердил экспериментальный проект по предоставлению социальных услуг стационарного ухода и поддерживаемого проживания для пожилых людей и лиц с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц по принципу «деньги следуют за человеком».

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Соответствующее постановление №966 правительство приняло 22 июля. Эксперимент продлится до 8 августа 2028 года и будет реализовываться в пределах бюджетных ассигнований по программе «Развитие системы социальных услуг, в том числе по поддержке детей с инвалидностью».

Целью нового механизма является обеспечение возможности получателям социальных услуг самостоятельно выбирать поставщика, а финансирование будет осуществляться не непосредственно учреждениям, а за человеком — через специальные счета.

Как будет работать новый механизм

Координатором экспериментального проекта определено Министерство социальной политики, семьи и единства.

В число его участников войдут:

  • Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью — будет отвечать за формирование перечня поставщиков социальных услуг, финансирование услуг стационарного ухода и поддерживаемого проживания;
  • Национальная социальная сервисная служба — будет осуществлять контроль за соблюдением законодательства и государственных стандартов предоставления социальных услуг;
  • банки, в частности АО КБ «ПриватБанк» — будут открывать специальные счета для зачисления бюджетных средств на оплату услуг.

Также к реализации проекта будут привлечены поставщики социальных услуг и органы местного самоуправления.

Кто сможет получать услуги

Эксперимент распространяется на:

  • пожилых лиц из числа внутренне перемещенных лиц;
  • лиц с инвалидностью из числа ВПЛ, нуждающихся в стационарном уходе или поддерживаемом проживании.

Лица, в отношении которых решение о предоставлении социальных услуг уже было принято по предыдущему порядку, смогут продолжать получать их без повторного обращения — при условии сохранения потребности в таких услугах, заключения договора и отсутствия оснований для прекращения их предоставления.

Что изменится для получателей услуг

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью будет ежемесячно перечислять бюджетные средства на специальные счета получателей социальных услуг со специальным режимом использования.

Также Фонд должен:

  • обеспечить начисление и перечисление средств на основании договоров, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящего постановления;
  • предоставлять консультативную поддержку поставщикам социальных услуг по вопросам реализации экспериментального проекта;
  • в пределах полномочий включать поставщиков социальных услуг в перечень поставщиков социальных услуг — участников экспериментального проекта;
  • ежемесячно до 10 числа следующего периода представлять Министерству социальной политики, семьи и единства сводный отчет о численности получателей социальных услуг и сумме перечисленных средств за предоставленные социальные услуги.

Контроль за качеством услуг

Национальная социальная сервисная служба будет контролировать, соответствуют ли предоставленные услуги установленным государственным стандартам, а также проверять соблюдение прав получателей. Ежемесячно до 15 числа следующего периода Национальная социальная сервисная служба должна представлять Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью отчет о результатах осуществления указанного контроля.

Органы местного самоуправления должны определить ответственных лиц за организацию предоставления социальных услуг, выявлять потребности пожилых ВПЛ и людей с инвалидностью и помогать им во взаимодействии с поставщиками.

Цифровизация и дальнейшее реформирование

Министерство социальной политики, семьи и единства должно до 1 января 2027 года разработать в Единой информационной системе социальной сферы функционал для монетизации социальных услуг.

После завершения эксперимента правительство получит отчет о его результатах и предложения относительно возможного внесения изменений в законодательство.

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правительство Кабинет Министров Украины ВПЛ

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