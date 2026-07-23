Кабмин ввел персональное финансирование соцуслуг для ВПЛ: средства будут поступать на специальные счета
Кабинет Министров Украины утвердил экспериментальный проект по предоставлению социальных услуг стационарного ухода и поддерживаемого проживания для пожилых людей и лиц с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц по принципу «деньги следуют за человеком».
Соответствующее постановление №966 правительство приняло 22 июля. Эксперимент продлится до 8 августа 2028 года и будет реализовываться в пределах бюджетных ассигнований по программе «Развитие системы социальных услуг, в том числе по поддержке детей с инвалидностью».
Целью нового механизма является обеспечение возможности получателям социальных услуг самостоятельно выбирать поставщика, а финансирование будет осуществляться не непосредственно учреждениям, а за человеком — через специальные счета.
Как будет работать новый механизм
Координатором экспериментального проекта определено Министерство социальной политики, семьи и единства.
В число его участников войдут:
- Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью — будет отвечать за формирование перечня поставщиков социальных услуг, финансирование услуг стационарного ухода и поддерживаемого проживания;
- Национальная социальная сервисная служба — будет осуществлять контроль за соблюдением законодательства и государственных стандартов предоставления социальных услуг;
- банки, в частности АО КБ «ПриватБанк» — будут открывать специальные счета для зачисления бюджетных средств на оплату услуг.
Также к реализации проекта будут привлечены поставщики социальных услуг и органы местного самоуправления.
Кто сможет получать услуги
Эксперимент распространяется на:
- пожилых лиц из числа внутренне перемещенных лиц;
- лиц с инвалидностью из числа ВПЛ, нуждающихся в стационарном уходе или поддерживаемом проживании.
Лица, в отношении которых решение о предоставлении социальных услуг уже было принято по предыдущему порядку, смогут продолжать получать их без повторного обращения — при условии сохранения потребности в таких услугах, заключения договора и отсутствия оснований для прекращения их предоставления.
Что изменится для получателей услуг
Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью будет ежемесячно перечислять бюджетные средства на специальные счета получателей социальных услуг со специальным режимом использования.
Также Фонд должен:
- обеспечить начисление и перечисление средств на основании договоров, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящего постановления;
- предоставлять консультативную поддержку поставщикам социальных услуг по вопросам реализации экспериментального проекта;
- в пределах полномочий включать поставщиков социальных услуг в перечень поставщиков социальных услуг — участников экспериментального проекта;
- ежемесячно до 10 числа следующего периода представлять Министерству социальной политики, семьи и единства сводный отчет о численности получателей социальных услуг и сумме перечисленных средств за предоставленные социальные услуги.
Контроль за качеством услуг
Национальная социальная сервисная служба будет контролировать, соответствуют ли предоставленные услуги установленным государственным стандартам, а также проверять соблюдение прав получателей. Ежемесячно до 15 числа следующего периода Национальная социальная сервисная служба должна представлять Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью отчет о результатах осуществления указанного контроля.
Органы местного самоуправления должны определить ответственных лиц за организацию предоставления социальных услуг, выявлять потребности пожилых ВПЛ и людей с инвалидностью и помогать им во взаимодействии с поставщиками.
Цифровизация и дальнейшее реформирование
Министерство социальной политики, семьи и единства должно до 1 января 2027 года разработать в Единой информационной системе социальной сферы функционал для монетизации социальных услуг.
После завершения эксперимента правительство получит отчет о его результатах и предложения относительно возможного внесения изменений в законодательство.
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