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Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Украины — Министр энергетики Украины: биография и карьера

07:45, 23 июля 2026 92
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Денис Шмыгаль — путь от бизнеса к руководству Кабинетом Министров и Министерством энергетики.
Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Украины — Министр энергетики Украины: биография и карьера
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Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, прошедший путь от руководящих должностей в бизнесе и государственной службе до руководства правительством Украины. После работы председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации, Вице-премьер-министром, Премьер-министром и Министром обороны с января 2026 года занимает должность Первого вице-премьер-министра Украины — Министра энергетики Украины.

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Биография, образование и научная деятельность

Денис Анатольевич Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове.

В 1997 году окончил Государственный университет «Львовская политехника» по специальности «Менеджмент в производственной сфере (машиностроение)» и получил квалификацию инженера-экономиста.

В 2003 году защитил диссертацию на тему «Региональная экономика и размещение производительных сил» и получил ученую степень кандидата экономических наук.

Начало профессиональной деятельности

В течение 1995–2009 годов работал на руководящих должностях на предприятиях Львова.

В 2009 году перешел на государственную службу. До 2013 года работал в Львовской областной государственной администрации.

В 2014 году занял должность заместителя начальника Главного управления Министерства доходов и сборов во Львовской области.

Работа в частном секторе

В 2015–2017 годах был советником, вице-президентом, генеральным директором и членом Наблюдательного совета ООО ТВК «Львовхолод».

В 2017 году перешел в энергетический сектор. До 2019 года работал заместителем генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго», возглавлял ДТЭК Бурштынскую ТЭС, а также исполнял обязанности заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».

Государственная служба и работа в правительстве

В августе 2019 года указом Президента Украины Денис Шмыгаль был назначен председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Эту должность он занимал до февраля 2020 года.

4 февраля 2020 года Верховная Рада назначила его Вице-премьер-министром Украины — Министром развития общин и территорий Украины.

4 марта 2020 года Денис Шмыгаль был назначен Премьер-министром Украины. На этой должности он работал до 16 июля 2025 года. В этот период также входил в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и Национального инвестиционного совета.

17 июля 2025 года был назначен Министром обороны Украины, который возглавлял до 13 января 2026 года.

14 января 2026 года Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля Первым вице-премьер-министром Украины — Министром энергетики Украины. 16 июля 2026 года парламент повторно назначил его на эту должность в составе обновленного Кабинета Министров Украины.

Деятельность на посту Министра энергетики

После назначения на должность Денис Шмыгаль заявил, что ключевой задачей является максимально быстрое преодоление острой фазы энергетического кризиса и усиление координации работы всех органов, отвечающих за функционирование энергетической системы.

Среди ключевых направлений работы Министерства энергетики он определил восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры, создание резервных мощностей, восстановление газодобычи и газотранспортной инфраструктуры, привлечение международной финансовой помощи, развитие децентрализованной генерации, усиление защиты энергетических объектов, интеграцию украинской энергосистемы в европейское энергетическое пространство и модернизацию электросетей.

По инициативе Министерства энергетики был объявлен конкурс на строительство 1,5 ГВт новой высокоманевренной газовой генерации, а также внедрен ряд механизмов для привлечения инвестиций и упрощения развития новых генерирующих мощностей.

Среди принятых решений — увеличение квот поддержки возобновляемых источников энергии на 2026 год до 1 ГВт, внедрение долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии (PPA), упрощение прямых договоров между производителями и потребителями, а также дополнительные стимулы для развития распределенной генерации.

Награды и отличия

В 2024 году Денису Шмыгалю присвоено почетное звание Doctor Honoris Causa Львовской политехники.

В 2026 году Денис Шмыгаль награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, весомый личный вклад в развитие государства и добросовестное исполнение профессионального долга.

Назначение Дениса Шмыгаля Первым вице-премьер-министром Украины — Министром энергетики Украины стало продолжением его многолетней карьеры в сфере государственного управления. Сочетание опыта работы в бизнесе, органах исполнительной власти и Кабинете Министров сформировало его профессиональный профиль как управленца, участвующего в формировании государственной политики в сфере энергетики, восстановления критической инфраструктуры и европейской интеграции энергетического сектора Украины.

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правительство Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль

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