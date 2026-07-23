Работа родственников в бизнесе: когда «помощь семьи» может обернуться штрафом для предпринимателя

Привлечение родственников к работе без надлежащего оформления расценивается контролирующими органами как допуск работника на работу без заключения трудового договора.

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Члены семьи, которые помогают вести бизнес, не имеют особых льгот в трудовых отношениях. Если родственник фактически работает у предпринимателя, он должен быть официально трудоустроен, иначе ФОПу грозят штрафы.

Как напомнили в Государственной службе Украины по вопросам труда, украинское законодательство не предусматривает исключений для мужа, жены, детей или других близких родственников предпринимателя. Сам факт родственных связей не позволяет работать без оформления.

Если член семьи выполняет постоянные обязанности в бизнесе — например, работает продавцом, обслуживает покупателей, имеет установленный график работы и действует от имени физического лица-предпринимателя, такие отношения имеют признаки трудовых.

Согласно статье 21 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), трудовые отношения возникают на основании трудового договора, по которому работник выполняет определенную работу, а работодатель обязуется выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда.

Согласно статье 24 КЗоТ Украины, работника нельзя допускать к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя, а также без уведомления Государственной налоговой службы о приеме работника на работу.

То есть даже в небольшом семейном магазине или другом бизнесе родственник, который регулярно выполняет работу сотрудника, должен быть оформлен в соответствии с законом.

Для законной работы членов семьи ФОП может:

заключить с родственником трудовой договор и официально принять его на работу;

если родственник хочет самостоятельно вести деятельность — зарегистрировать его как физическое лицо-предпринимателя;

в случаях, предусмотренных законом, использовать гражданско-правовые договоры.

В то же время в Госслужбе по вопросам труда обратили внимание: гражданско-правовой договор не может заменять трудовые отношения, если человек фактически работает как штатный сотрудник.

Например, оформление договора с продавцом в магазине как исполнителем разовой услуги обычно является неправомерным, поскольку продавец имеет постоянное рабочее место, график, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка и выполняет процесс работы, а не создает конкретный конечный результат.

Допуск работника к работе без официального оформления является нарушением трудового законодательства.

Согласно статье 265 КЗоТ Украины, за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора предусмотрена финансовая ответственность в размере 10 минимальных заработных плат за каждого неоформленного работника.

Для плательщиков единого налога I–III групп за первое нарушение закон предусматривает применение предупреждения.

Кроме того, согласно статье 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), предпринимателю может грозить административный штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», главным признаком, который отличает гражданско-правовые отношения от трудовых, является то, что трудовым законодательством регулируется процесс организации трудовой деятельности. По гражданско-правовому договору процесс организации трудовой деятельности остается за его пределами, а целью договора является получение определенного материального результата. На это указал Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда при рассмотрении дела № 420/2174/19.

Таким образом, юридические лица и физические лица-предприниматели, которые используют наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в случае фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформления работника на неполное рабочее время при фактическом выполнении работы полный рабочий день, установленный на предприятии, а также выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов — в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

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