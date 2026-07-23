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Судья из Днепропетровской области месяцами игнорировала вопрос об освобождении осужденных после изменений в законе — ВСП установил 20 нарушений

07:00, 23 июля 2026 418
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Судью Синельниковского горрайонного суда Елену Порошину привлекли к дисциплинарной ответственности за систематическое нарушение сроков рассмотрения ходатайств об освобождении осужденных.
Судья из Днепропетровской области месяцами игнорировала вопрос об освобождении осужденных после изменений в законе — ВСП установил 20 нарушений
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Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия привлекла к дисциплинарной ответственности судью Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области Елену Порошину.

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Причиной стало систематическое нарушение процессуальных сроков рассмотрения ходатайств Государственного учреждения «Синельниковская исправительная колония № 94» об освобождении осужденных в связи с декриминализацией их деяний.

Обстоятельства дела

Прокуроры Синельниковской окружной прокуратуры приняли участие в рассмотрении 19 ходатайств исправительной колонии, поданных в соответствии со статьями 537, 539 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ходатайства касались уголовных производств по номерам 194/160/23, 227/2536/23, 185/10522/21 и других (всего 19 дел).

Основанием для обращения колонии стало вступление в силу Закона Украины № 3886-IX от 18 июля 2024 года, который, среди прочего, усилил ответственность за мелкое хищение чужого имущества и устранил уголовную наказуемость отдельных деяний. Закон вступил в силу 9 августа 2024 года. По мнению заявителя, судья Елена Порошина систематически нарушала сроки рассмотрения таких ходатайств, что привело к длительному незаконному содержанию осужденных под стражей.

Дисциплинарная палата установила 20 фактов нарушения судьей срока, определенного частью третьей статьи 539 УПК Украины.

Позиция Дисциплинарной палаты

Третья ДП ВСП отметила, что даже при наличии тревожной ситуации в регионе (военное положение) быстрое принятие ходатайств к производству (от 4 до 6 дней) не свидетельствует о соблюдении установленных сроков. Судья была обязана не только принять ходатайства, но и рассмотреть их по существу в предусмотренный законом срок.

Палата не признала обоснованными объяснения судьи о необходимости истребования дополнительной информации или изучения приговоров. Ни в одном из определений о назначении судебного заседания не содержалось соответствующих мотивов. Кроме того, уже на момент рассмотрения ходатайств сформировалась устоявшаяся судебная практика применения положений Закона № 3886-IX, в частности решение Объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда, а также многочисленные примеры из практики судов Днепропетровской области.

Длительное рассмотрение ходатайств (от 3 до 7 месяцев) Дисциплинарная палата квалифицировала как свидетельство низкого уровня организации осуществления правосудия. Такие задержки:

  • нарушили права осужденных на справедливый суд в разумный срок (ст. 28 УПК Украины);
  • противоречили принципу правовой определенности и задачам уголовного производства (ст. 2 УПК Украины);
  • привели к неоправданной нагрузке на государственный бюджет вследствие продолжения финансирования содержания лиц, в отношении которых отсутствовали законные основания для дальнейшего лишения свободы.

Решение дисциплинарного органа

По результатам рассмотрения Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия признала судью Елену Порошину виновной в совершении дисциплинарного проступка и применила взыскание в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца.

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