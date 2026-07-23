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Как отличить веганский продукт от вегетарианского — что скрывает этикетка

07:44, 23 июля 2026 80
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Разница между вегетарианскими и веганскими пищевыми продуктами заключается в наличии в продукте ингредиентов животного происхождения.
Как отличить веганский продукт от вегетарианского — что скрывает этикетка
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В Украине законодательство четко разграничивает понятия «веганский» и «вегетарианский» продукт. Несмотря на то, что многие потребители считают эти термины одинаковыми, между ними есть существенная разница — прежде всего в части использования ингредиентов животного происхождения.

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Как объясняют в Госпродпотребслужбе, веганский продукт — это пищевой продукт, при производстве которого ни на одном этапе не использовались ингредиенты животного происхождения.

В то же время вегетарианский продукт может содержать отдельные компоненты животного происхождения. К ним относятся:

  • молоко и молочные продукты;
  • молозиво;
  • яйца или яичные продукты, полученные от живых животных;
  • мед и другие продукты пчеловодства — прополис, пчелиный воск и т. д.;
  • продукты, полученные из шерсти живых животных, в частности ланолин.

При этом для использования обозначений «веганский» или «вегетарианский» на упаковке производители должны соблюдать определенные требования. В частности, на всех этапах производства и обращения должны приниматься меры, чтобы избежать попадания веществ, которые не употребляют веганы или вегетарианцы, за исключением случаев непреднамеренного загрязнения.

Кроме того, производители или лица, действующие по их поручению, не должны проводить на животных исследования самого продукта или его ингредиентов.

Специалисты призывают потребителей внимательно изучать состав и маркировку пищевых продуктов перед покупкой. Приобретать продукты рекомендуют только в специально предназначенных для этого местах — продовольственных магазинах и на агропродовольственных рынках.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина продолжает гармонизировать законодательство с правом Европейского союза в сфере санитарных и фитосанитарных мер.

В Верховной Раде рассматривают два масштабных законопроекта — основной №15058 и альтернативный №15058-1, которые должны приблизить украинские правила к европейским стандартам в сфере безопасности пищевых продуктов, ветеринарной медицины, кормов, ГМО, государственного контроля и защиты здоровья людей и животных.

В то же время Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС пришел к выводу, что документы лишь частично соответствуют евроинтеграционному курсу или требуют существенной доработки. Главное научно-экспертное управление Верховной Рады также высказало ряд замечаний к отдельным положениям обеих законодательных инициатив.

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Госпродпотребслужба продукты

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