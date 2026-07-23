  1. В Украине

Кабмин согласовал кандидатуру Тимура Ткаченко на должность главы Киевской ОВА

08:20, 23 июля 2026 22
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Временно исполняющим обязанности главы Киевской городской военной администрации будет Андрей Ткачов.
Кабмин согласовал кандидатуру Тимура Ткаченко на должность главы Киевской ОВА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров согласовал кандидатуру Тимура Ткаченко на должность руководителя Киевской областной военной администрации (КОВА) вместо Николая Калашника, который в новом составе правительства стал министром восстановления и инфраструктуры.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Тимур Ткаченко ранее занимал должность руководителя Киевской городской военной администрации (КГВА). Он был уволен с этой должности после обновления состава Кабмина 16 июля.

Временно исполняющим обязанности главы Киевской городской военной администрации будет Андрей Ткачов. Он был первым заместителем начальника КГВА.

Также правительство уволило:

Борнякова Александра Сергеевича с должности первого заместителя Министра цифровой трансформации Украины;

Науменко Сергея Николаевича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины.

Кроме того, Кабмин согласовал увольнение Рисцова Анатолия Васильевича с должности главы Богодуховской районной государственной администрации Харьковской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Популярные новости

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

15:00, 22 июля 2026 5k
Родителям военнослужащего, погибшего в ДТП во время отпуска, отказали в выплате 15 млн грн: суд стал на сторону семьи

Родителям военнослужащего, погибшего в ДТП во время отпуска, отказали в выплате 15 млн грн: суд стал на сторону семьи

16:50, 21 июля 2026 6k
Суд отменил постановление ТЦК о штрафе в 17 тысяч грн: неявка по повестке не является длящимся правонарушением

Суд отменил постановление ТЦК о штрафе в 17 тысяч грн: неявка по повестке не является длящимся правонарушением

21:00, 21 июля 2026 6k
Мобилизация не является «необратимой», если мужчину призвали несмотря на действующую отсрочку — решение суда

Мобилизация не является «необратимой», если мужчину призвали несмотря на действующую отсрочку — решение суда

13:15, 21 июля 2026 10k
ДНК подтвердила отцовство погибшего военнослужащего, но его мать не согласилась с решением суда: что решила апелляция

ДНК подтвердила отцовство погибшего военнослужащего, но его мать не согласилась с решением суда: что решила апелляция

11:45, 21 июля 2026 12k
120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

18:00, 22 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Украины — Министр энергетики Украины: биография и карьера

Денис Шмыгаль — путь от бизнеса к руководству Кабинетом Министров и Министерством энергетики.

Как вернуть часть стоимости обучения в вузе: кто имеет право на налоговую скидку

Воспользоваться такой возможностью могут не только студенты, но и родители, которые оплачивают образование своих детей, если имеют официальный доход и платят налоги.

Судья из Днепропетровской области месяцами игнорировала вопрос об освобождении осужденных после изменений в законе — ВСП установил 20 нарушений

Судью Синельниковского горрайонного суда Елену Порошину привлекли к дисциплинарной ответственности за систематическое нарушение сроков рассмотрения ходатайств об освобождении осужденных.

Владельцы самостроев рискуют остаться ни с чем: продать или передать по наследству не получится, а компенсация по «Восстановлению» не предусмотрена

Когда самострой можно оформить по упрощенной процедуре, когда действует строительная амнистия, а в каких случаях придется проходить более сложный путь.

120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

Тысячи ветеранов могут получить по 120 тысяч гривен на автомобиль уже в 2026 году.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]