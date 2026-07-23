Кабмин согласовал кандидатуру Тимура Ткаченко на должность главы Киевской ОВА

Временно исполняющим обязанности главы Киевской городской военной администрации будет Андрей Ткачов.

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Кабинет министров согласовал кандидатуру Тимура Ткаченко на должность руководителя Киевской областной военной администрации (КОВА) вместо Николая Калашника, который в новом составе правительства стал министром восстановления и инфраструктуры.

Тимур Ткаченко ранее занимал должность руководителя Киевской городской военной администрации (КГВА). Он был уволен с этой должности после обновления состава Кабмина 16 июля.

Временно исполняющим обязанности главы Киевской городской военной администрации будет Андрей Ткачов. Он был первым заместителем начальника КГВА.

Также правительство уволило:

Борнякова Александра Сергеевича с должности первого заместителя Министра цифровой трансформации Украины;

Науменко Сергея Николаевича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины.

Кроме того, Кабмин согласовал увольнение Рисцова Анатолия Васильевича с должности главы Богодуховской районной государственной администрации Харьковской области.

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