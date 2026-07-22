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Не только семейный врач: кто еще может оформить медицинское заключение о временной нетрудоспособности

20:04, 22 июля 2026 218
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В случае нахождения пациента в больнице из-за заболевания или травмы медицинское заключение о временной нетрудоспособности формирует лечащий врач стационара.
Не только семейный врач: кто еще может оформить медицинское заключение о временной нетрудоспособности
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Медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВТН) может оформить не только семейный врач или терапевт. Врач, который оказывает помощь пациенту в стационарных условиях, также имеет право сформировать такое заключение — если по результатам медицинской экспертизы установлен факт временной нетрудоспособности.

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В Министерстве здравоохранения напомнили, что распространенное мнение о том, что оформить МВТН могут исключительно врачи первичного звена, является ошибочным.

Если пациент находится в больнице из-за заболевания или травмы, заключение о временной нетрудоспособности формирует врач, который непосредственно проводит лечение. Такой МВТН может быть оформлен до предполагаемого завершения случая, но не более чем на 30 календарных дней.

После выписки из стационара, если пациенту необходимо продолжить лечение амбулаторно, врач может сформировать МВТН дополнительно на срок до трех календарных дней — для перехода на дальнейшее лечение по месту жительства.

Также врач может учесть время на дорогу в другое медицинское учреждение, если пациента направляют на консультацию, обследование или для продолжения лечения. В таком случае в МВТН может быть включено время на проезд — до одного календарного дня.

Во время прохождения реабилитации в стационарных условиях медицинское заключение оформляет лечащий врач реабилитационного учреждения, отделения или подразделения. Сначала его могут оформить максимум на 30 дней с возможностью продления на весь период реабилитации.

Отдельные правила действуют в случаях ухода за больными детьми или членами семьи.

В частности, при уходе за ребенком до 14 лет МВТН может быть сформирован:

  • до 14 календарных дней при амбулаторном лечении;
  • на весь период совместного пребывания, если ребенок госпитализирован или проходит лечение в санаторно-курортном учреждении.

Если речь идет об уходе за больным членом семьи, заключение оформляется сроком до трех календарных дней, а в исключительных случаях — до семи.

В случаях ортопедического протезирования медицинское заключение формирует врач стационара, где пациент получает специализированную помощь. Документ оформляется на весь период пребывания в стационаре для проведения необходимого лечения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области разъяснило, чем отличается медицинское заключение о временной нетрудоспособности от электронного листка нетрудоспособности и как они формируются в системе.

Как отмечается, в случае болезни пациент обращается к врачу, который устанавливает факт временной нетрудоспособности и формирует медицинское заключение в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

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Минздрав медицина больница

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