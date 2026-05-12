Медицинское заключение и больничный лист — не одно и то же: в ПФУ объяснили ключевое отличие

17:40, 12 мая 2026
Пенсионный фонд разъяснил, как формируется электронный больничный лист и какую роль играет медицинское заключение.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области разъяснило, чем отличается медицинское заключение о временной нетрудоспособности от электронного листка нетрудоспособности и как они формируются в системе.

Как отмечается, в случае болезни пациент обращается к врачу, который устанавливает факт временной нетрудоспособности и формирует медицинское заключение в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

Медицинское заключение является электронным документом, содержащим результат медицинской экспертизы о временной потере трудоспособности, срок его действия, а также другие данные, в частности номер записи в реестре и информацию о предыдущих заключениях, если таковые имеются.

После формирования документа пациенту приходит SMS-сообщение от системы eHealth с 16-символьным номером медицинского заключения.

Далее медицинское заключение, подписанное квалифицированной электронной подписью врача, автоматически передается в Электронный реестр листов нетрудоспособности, администратором которого является Пенсионный фонд Украины.

Электронный лист нетрудоспособности формируется на основании этого заключения после идентификации пациента как застрахованного лица в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

Идентификация осуществляется по совпадению персональных данных, в частности налогового номера или паспортных данных, а также фамилии, имени и отчества.

При формировании больничного учитывается также информация об основном месте работы работника. После этого документ отправляется работодателям через электронный кабинет страхователя на портале Пенсионного фонда.

В ПФУ отмечают, что электронный листок нетрудоспособности является основанием для освобождения от работы и начисления страховых выплат в соответствии с законодательством.

Ознакомиться с данными о больничных можно в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины, в частности в разделе «Мои листки нетрудоспособности», а также сформировать выписку из электронного реестра.

Работодатели могут просматривать информацию о больничных работников в своем кабинете страхователя.

