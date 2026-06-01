Женщина не признана членом семьи погибшего военного, несмотря на общего ребенка и фактическое проживание — суд учел действующий брак

Саксаганский районный суд Кривого Рога отказал женщине в признании ее членом семьи погибшего военнослужащего, несмотря на наличие общего ребенка и многолетнее совместное проживание.

Саксаганский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области рассмотрел дело № 214/7675/24 по иску женщины об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака с погибшим военнослужащим, установлении факта его отдельного проживания от официальной супруги и признании истицы членом семьи погибшего. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска и отказал во всех заявленных требованиях.

Суть дела

Истица указала, что с сентября 2017 года проживала с военнослужащим одной семьей как мужчина и женщина без регистрации брака, вела с ним общее хозяйство и фактически находилась с ним в семейных отношениях до его гибели при выполнении боевого задания в марте 2022 года вблизи Северодонецка. Она отмечала, что на момент начала их отношений военнослужащий состоял в зарегистрированном браке, однако фактически прекратил семейные отношения с супругой и проживал отдельно.

Также истица ссылалась на то, что во время совместного проживания у них родилась дочь, а факт отцовства погибшего военнослужащего был установлен судебным решением. По ее утверждению, зарегистрировать брак они не могли из-за того, что мужчина юридически оставался женатым, а его супруга не соглашалась на расторжение брака. В связи с этим истица просила установить факт отдельного проживания супругов с 2017 года, факт проживания с военнослужащим одной семьей без регистрации брака и признать ее членом семьи погибшего военнослужащего.

В ходе рассмотрения дела были исследованы показания свидетелей, документы о месте проживания сторон, материалы о рождении общего ребенка и решение суда об установлении отцовства. Вместе с тем установлено, что на день гибели военнослужащего его брак с официальной супругой оставался действующим и в установленном законом порядке не был расторгнут.

Позиция и выводы суда

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьями 3 и 74 Семейного кодекса Украины для установления факта проживания одной семьей без регистрации брака необходимо, чтобы мужчина и женщина не состояли в каком-либо другом зарегистрированном браке и между ними существовали устойчивые отношения, присущие супругам.

Суд отметил, что законодательство и практика Верховного Суда исходят из принципа единобрачия. Женщина и мужчина могут одновременно состоять только в одном браке, поэтому наличие действующего зарегистрированного брака исключает возможность установления факта проживания одной семьей как мужа и жены с другим лицом. Суд сослался, в частности, на правовые выводы Верховного Суда по делам №691/1151/22 и №336/1978/23, согласно которым необходимым условием для установления такого факта является отсутствие пребывания лиц в каком-либо другом браке.

По мнению суда, показания свидетелей, фотографии и другие представленные доказательства не могут быть достаточным основанием для установления факта проживания одной семьей без регистрации брака при обстоятельствах, когда погибший военнослужащий состоял в действующем зарегистрированном браке. Суд подчеркнул, что установление такого факта фактически создало бы ситуацию существования двух браков одновременно, что противоречит положениям Семейного кодекса Украины.

Кроме того, суд указал, что проживание одной семьей без брака в соответствии с частью второй статьи 21 СК Украины само по себе не является основанием для возникновения прав и обязанностей супругов. Также суд обратил внимание, что на момент гибели военнослужащего законодательство определяло исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь в случае его гибели, к которым относятся родители, один из супругов, который не вступил в повторный брак, несовершеннолетние дети и иждивенцы погибшего.

Отдельно суд отказал в установлении факта отдельного проживания военнослужащего и его официальной супруги, отметив, что само по себе такое обстоятельство не порождает юридических последствий для участников спора. Также суд учел, что военнослужащий поддерживал связь с супругой и сыном, периодически навещал их, оказывал финансовую помощь и проводил время с ребенком.

По результатам рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме.

