Зеленский поручил участникам Ставки проработать возможные дополнительные шаги по поддержке боевых бригад

Владимир Зеленский подчеркнул, что прямое финансирование придало бригадам реальные боевые возможности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 1 июня провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого обсуждались решения по финансированию боевых бригад.

«Первое — это прямое финансирование для боевых бригад на закупку необходимого, прежде всего дронов. Второе — более справедливое распределение личного состава для пополнения боевых бригад. Третье — расширение возможностей наших бригад проводить БЗВП. Прямое финансирование придало бригадам реальные боевые возможности. Что касается личного состава, уже около 160 воинских частей получают стабильное гарантированное пополнение, и это позволяет более уверенно удерживать позиции. Вдвое увеличилось и количество воинских частей, которые получили право проводить БЗВП. Поручил по каждому из этих пунктов проработать возможные дополнительные шаги, как еще можем поддержать бригады», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что отдельно во время Ставки обсудили и вопрос поставок дальнобойных 155-мм боеприпасов — именно по этому поводу военные часто обращались.

«Поручил наработать больше возможностей для финансирования, производства и поставок таких снарядов и в целом поддержки наших артиллерийских возможностей, которые и сейчас имеют существенное значение для достижения боевых результатов. Министерство обороны Украины работает и над поставками пикапов в войска — решения уже реализуются», — заявил Зеленский.

Президент добавил, что сегодня также был доклад Главнокомандующего ВСУ Александр Сырский по ситуации на ключевых направлениях. Глава государства подчеркнул, что украинские позиции остаются сильными, и это очень важный для государства результат.

«То, что обязательно поддержит все дипломатические шаги. Много внимания уделили сегодня и ПВО. Это, совершенно понятно, ключевой приоритет для защиты наших городов и общин. Ожидаю значительно большей активности от наших дипломатов для усиления ПВО и поставок необходимых ракет. Поручил также Министерству обороны активизировать все имеющиеся форматы с партнерами для поставок противобаллистических средств. Мы должны найти то, что необходимо Украине. Слава Украине!», — добавил он.

