Минюст сообщил о наличии ряда вакантных должностей

18:17, 1 июня 2026
Минюст открыл набор на должности главных специалистов по различным направлениям деятельности.
Министерство юстиции Украины сообщило о наличии ряда вакантных должностей.

Открыт набор на должности главных специалистов по различным направлениям деятельности:

  • главный специалист отдела по работе с государственными предприятиями;
  • главный специалист сектора судебной работы Управления учета и контроля за деятельностью в сфере государственной регистрации;
  • главный специалист Управления возмещения убытков, причиненных вооруженной агрессией;
  • главный специалист отдела пенитенциарного инспектирования;
  • главный специалист отдела организационного обеспечения пенитенциарных инспекций;
  • главный специалист Управления представительства государства в межгосударственных делах Секретариата Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека;
  • главный специалист Управления внутреннего аудита;
  • главный специалист отдела информирования Комитета министров Совета Европы Управления координации исполнения решений ЕСПЧ;
  • главный специалист отдела представительства государства по гражданским делам Управления представительства государства по гражданским и уголовным делам Секретариата Уполномоченного по делам ЕСПЧ;
  • главный специалист отдела заключения международных договоров о правовой помощи Департамента международной правовой помощи.

