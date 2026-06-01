Кабмин сократил функции Гоструда: какие полномочия служба утратит

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что правительство начало процесс обновления Государственной службы Украины по вопросам труда. Служба получит новые полномочия и утратит часть функций.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сообщило, что правительство приняло постановление, которое является первым практическим шагом в реформе Государственной службы Украины по вопросам труда. Документ обновляет Положение о Гоструде, уточняет полномочия службы, устраняет дублирование функций с другими органами власти и создает основу для дальнейших нормативных и цифровых изменений.

Постановление определяет, какие функции должны оставаться в сфере ответственности Гоструда как органа, обеспечивающего государственный надзор и контроль в сфере труда и охраны труда, а какие должны быть выведены из мандата службы из-за дублирования, устарелости или несоответствия ее основным задачам.

Решение имеет три ключевых направления.

Упорядочение полномочий

Из функций Гоструда исключаются направления, которые дублируются с компетенцией других центральных органов исполнительной власти или не соответствуют обновленной роли службы. В частности, это отдельные вопросы, связанные с объектами повышенной опасности, функционированием рынка природного газа, контролем в сфере рекламы услуг по трудоустройству и регистрацией технологических транспортных средств.

Оптимизация административных процедур

Постановление отменяет или пересматривает функции по организации отдельных экспертиз и технических процедур, которые не должны оставаться в рамках обновленной модели Гоструда. Речь идет, в частности, об экспертизах в сфере обращения со взрывчатыми материалами, безопасности горных работ, государственной экспертизе условий труда, техническом осмотре и диагностировании оборудования повышенной опасности, экспертизе проектной документации, технологий и средств производства.

Усиление социально значимых функций

Гоструд получает новые полномочия, связанные с контролем за выполнением нормативов и квот трудоустройства лиц с инвалидностью, оценкой предприятий для получения льгот и государственной поддержки, а также участием в процедурах компенсации работодателям расходов на создание доступных и безопасных условий труда.

«Комплексная реформа Гоструда, которую мы начинаем этим шагом, должна обеспечить прозрачность, эффективность и человекоориентированность работы этой инспекции — как для работодателей, так и для работников. Этим первым шагом мы устраняем дублирование и несвойственные функции, но одновременно усиливаем те направления, где государство должно обеспечить качественный надзор, экспертизу и защиту трудовых прав», — отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак.

После принятия постановления Минэкономики подготовит изменения в собственные нормативно-правовые акты, необходимые для практического внедрения обновленных полномочий Гоструда. Это позволит согласовать подзаконное регулирование с новым Положением о службе и обеспечить последовательное применение принятых решений.

«Отдельным направлением реформы станет цифровизация услуг Гоструда. Речь идет о постепенном переводе ключевых процедур в цифровой формат, упрощении взаимодействия с работодателями и работниками, повышении прозрачности процессов и качества данных, а также создании более удобного доступа к сервисам в сфере труда и охраны труда.

Общая цель реформы заключается в том, чтобы Гоструд стал институцией с четким мандатом, риск-ориентированным подходом, качественной экспертизой, современными цифровыми сервисами и предсказуемой практикой работы, соответствующей стандартам деятельности инспекций труда в странах ЕС. Такая модель должна уменьшить регуляторную неопределенность для бизнеса, усилить защиту трудовых прав и повысить доверие к государственному надзору в сфере труда», — добавили в Минэкономики.

