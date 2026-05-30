В Париже вспыхнули стычки между фанатами ПСЖ и полицией во время финала Лиги чемпионов, видео

В Париже во время финала Лиги чемпионов между ПСЖ и лондонским «Арсеналом» произошли столкновения между болельщиками и полицией.

Беспорядки начались еще в начале встречи после того, как французский клуб пропустил гол уже на шестой минуте матча.

После завершения поединка ситуация в городе оставалась напряженной из-за массовых празднований и скоплений фанатов. Основное и дополнительное время финала завершились вничью - 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались победившие со счетом 4:3 футболисты ПСЖ.

Таким образом, ПСЖ второй раз подряд и второй раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов.

