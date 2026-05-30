  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Более года не появлялся в воинской части после лечения: суд назначил военнослужащему более 5 лет лишения свободы

19:30, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хустский районный суд Закарпатской области приговорил к 5 годам 3 месяцам лишения свободы военнослужащего, который после завершения лечения не вернулся в воинскую часть и более года без уважительных причин отсутствовал на службе.
Более года не появлялся в воинской части после лечения: суд назначил военнослужащему более 5 лет лишения свободы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хустский районный суд Закарпатской области рассмотрел уголовное производство в отношении военнослужащего, обвиняемого в неявке своевременно на военную службу без уважительных причин в условиях военного положения. Суд исследовал обстоятельства длительного отсутствия военнослужащего после завершения лечения, представленные стороной обвинения доказательства и доводы защиты относительно причин неприбытия в воинскую часть.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела № 309/260/26

Суд установил, что военнослужащий, проходивший военную службу по мобилизации в особый период и находившийся в распоряжении командира воинской части, после прохождения лечения в коммунальном некоммерческом предприятии «Закарпатский областной медицинский центр психического здоровья и медицины зависимостей» не вернулся к месту постоянной дислокации своей воинской части.

Согласно материалам производства, лечение завершилось 31 мая 2024 года, однако военнослужащий без разрешения командования и без уважительных причин не прибыл в воинскую часть. Его отсутствие продолжалось с 4 июня 2024 года по 27 октября 2025 года. В этот период он не исполнял обязанности военной службы и проводил время по собственному усмотрению.

В судебном заседании обвиняемый частично признал вину. Он пояснил, что проходил службу в воинской части, участвовал в боевых действиях и после полученной травмы головы проходил лечение в Ужгороде. После выписки, по его словам, из-за плохого самочувствия он не прибыл в следующее лечебное учреждение и не вернулся в воинскую часть, а остался дома. При этом он подтвердил, что не обращался за медицинской помощью, не проходил лечение и осознавал свою обязанность вернуться к месту службы. Командование воинской части о своём местонахождении он не уведомлял.

Допрошенные в судебном заседании военнослужащие воинской части подтвердили, что обвиняемый проходил службу в составе механизированного батальона, участвовал в боевых действиях и после завершения лечения не прибыл к месту службы. По факту его отсутствия проводилось служебное расследование.

Материалы служебного расследования подтвердили, что во время проверки личного состава был установлен факт выписки военнослужащего из лечебного учреждения и его неприбытия в воинскую часть. Проведённые розыскные мероприятия результатов не дали, а его местонахождение длительное время оставалось неизвестным.

Также суд исследовал документы, свидетельствующие об отсутствии какого-либо лечения или обращений обвиняемого в медицинские учреждения после его выписки. Кроме того, согласно заключению военно-врачебной комиссии, он был признан годным к военной службе.

Что решил суд

Суд отметил, что представленные стороной обвинения доказательства являются взаимосвязанными и в совокупности подтверждают все обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном производстве. Ими установлены событие уголовного правонарушения, виновность обвиняемого и другие обстоятельства, предусмотренные статьёй 91 УПК Украины.

Суд пришёл к выводу, что все доказательства были получены в порядке, установленном уголовным процессуальным законодательством, а оснований для признания их недопустимыми не установлено. Исследованные доказательства суд признал надлежащими и допустимыми, поскольку они содержат фактические данные, связанные с предметом доказывания, согласуются между собой и не вызывают сомнений в достоверности.

Относительно объяснений обвиняемого о плохом самочувствии как причине неприбытия в воинскую часть суд отметил, что такие доводы не подтверждены никакими медицинскими документами и поэтому оцениваются критически.

На основании исследованных доказательств суд признал доказанным факт неявки военнослужащего своевременно на службу без уважительных причин продолжительностью более трёх суток в условиях военного положения и квалифицировал его действия по части 5 статьи 407 УК Украины.

Суд также отметил, что обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, по делу не установлено. При назначении наказания учтены степень тяжести уголовного правонарушения, данные о личности обвиняемого, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и службы, имеет удовлетворительное состояние здоровья и является годным к военной службе.

С учётом требований статьи 65 УК Украины суд пришёл к выводу, что исправление обвиняемого и достижение цели наказания возможны путём назначения наказания в пределах санкции части 5 статьи 407 УК Украины в виде лишения свободы.

Хустский районный суд признал военнослужащего виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы.

Срок отбывания наказания суд постановил исчислять с 27 октября 2025 года. Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Апелляционная жалоба на приговор суда может быть подана в течение тридцати дней со дня его провозглашения через Хустский районный суд Закарпатской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные судебная практика приговор Закарпатье военная служба СЗЧ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Комитет Верховной Рады допустил 26 кандидатов к проверкам в рамках отбора в Высший совет правосудия

Комитет Верховной Рады Украины завершил проверку документов кандидатов на должности членов ВСП по парламентской квоте и признал 26 из них соответствующими требованиям закона.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]