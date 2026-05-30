Более года не появлялся в воинской части после лечения: суд назначил военнослужащему более 5 лет лишения свободы

Хустский районный суд Закарпатской области приговорил к 5 годам 3 месяцам лишения свободы военнослужащего, который после завершения лечения не вернулся в воинскую часть и более года без уважительных причин отсутствовал на службе.

Хустский районный суд Закарпатской области рассмотрел уголовное производство в отношении военнослужащего, обвиняемого в неявке своевременно на военную службу без уважительных причин в условиях военного положения. Суд исследовал обстоятельства длительного отсутствия военнослужащего после завершения лечения, представленные стороной обвинения доказательства и доводы защиты относительно причин неприбытия в воинскую часть.

Обстоятельства дела № 309/260/26

Суд установил, что военнослужащий, проходивший военную службу по мобилизации в особый период и находившийся в распоряжении командира воинской части, после прохождения лечения в коммунальном некоммерческом предприятии «Закарпатский областной медицинский центр психического здоровья и медицины зависимостей» не вернулся к месту постоянной дислокации своей воинской части.

Согласно материалам производства, лечение завершилось 31 мая 2024 года, однако военнослужащий без разрешения командования и без уважительных причин не прибыл в воинскую часть. Его отсутствие продолжалось с 4 июня 2024 года по 27 октября 2025 года. В этот период он не исполнял обязанности военной службы и проводил время по собственному усмотрению.

В судебном заседании обвиняемый частично признал вину. Он пояснил, что проходил службу в воинской части, участвовал в боевых действиях и после полученной травмы головы проходил лечение в Ужгороде. После выписки, по его словам, из-за плохого самочувствия он не прибыл в следующее лечебное учреждение и не вернулся в воинскую часть, а остался дома. При этом он подтвердил, что не обращался за медицинской помощью, не проходил лечение и осознавал свою обязанность вернуться к месту службы. Командование воинской части о своём местонахождении он не уведомлял.

Допрошенные в судебном заседании военнослужащие воинской части подтвердили, что обвиняемый проходил службу в составе механизированного батальона, участвовал в боевых действиях и после завершения лечения не прибыл к месту службы. По факту его отсутствия проводилось служебное расследование.

Материалы служебного расследования подтвердили, что во время проверки личного состава был установлен факт выписки военнослужащего из лечебного учреждения и его неприбытия в воинскую часть. Проведённые розыскные мероприятия результатов не дали, а его местонахождение длительное время оставалось неизвестным.

Также суд исследовал документы, свидетельствующие об отсутствии какого-либо лечения или обращений обвиняемого в медицинские учреждения после его выписки. Кроме того, согласно заключению военно-врачебной комиссии, он был признан годным к военной службе.

Что решил суд

Суд отметил, что представленные стороной обвинения доказательства являются взаимосвязанными и в совокупности подтверждают все обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном производстве. Ими установлены событие уголовного правонарушения, виновность обвиняемого и другие обстоятельства, предусмотренные статьёй 91 УПК Украины.

Суд пришёл к выводу, что все доказательства были получены в порядке, установленном уголовным процессуальным законодательством, а оснований для признания их недопустимыми не установлено. Исследованные доказательства суд признал надлежащими и допустимыми, поскольку они содержат фактические данные, связанные с предметом доказывания, согласуются между собой и не вызывают сомнений в достоверности.

Относительно объяснений обвиняемого о плохом самочувствии как причине неприбытия в воинскую часть суд отметил, что такие доводы не подтверждены никакими медицинскими документами и поэтому оцениваются критически.

На основании исследованных доказательств суд признал доказанным факт неявки военнослужащего своевременно на службу без уважительных причин продолжительностью более трёх суток в условиях военного положения и квалифицировал его действия по части 5 статьи 407 УК Украины.

Суд также отметил, что обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, по делу не установлено. При назначении наказания учтены степень тяжести уголовного правонарушения, данные о личности обвиняемого, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и службы, имеет удовлетворительное состояние здоровья и является годным к военной службе.

С учётом требований статьи 65 УК Украины суд пришёл к выводу, что исправление обвиняемого и достижение цели наказания возможны путём назначения наказания в пределах санкции части 5 статьи 407 УК Украины в виде лишения свободы.

Хустский районный суд признал военнослужащего виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы.

Срок отбывания наказания суд постановил исчислять с 27 октября 2025 года. Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Апелляционная жалоба на приговор суда может быть подана в течение тридцати дней со дня его провозглашения через Хустский районный суд Закарпатской области.

