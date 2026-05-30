Выбросил из окна 13-летнего пса породы тойтерьер — суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы

Нетешинский городской суд установил, что мужчина умышленно выбросил из окна седьмого этажа старенького пса, а полученные животным травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Нетешинский городской суд Хмельницкой области рассмотрел уголовное производство по обвинению мужчины в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Предметом рассмотрения стало дело о жестоком обращении с собакой породы той-терьер, которое привело к гибели животного.

Суть дела № 679/255/26

Суд установил, что обвиняемый, у которого временно находилась собака породы той-терьер, находясь в квартире на седьмом этаже многоквартирного дома, умышленно выбросил животное из открытого окна. В результате падения с большой высоты собака получила тяжкие телесные повреждения, которые привели к её гибели. Согласно данным патолого-анатомического вскрытия, смерть наступила вследствие разрыва внутренних органов и внутреннего кровотечения, вызванных механическими повреждениями.

Судом установлено, что пострадавшим животным была 13-летняя собака породы той-терьер, которая находилась под присмотром обвиняемого.

Обвиняемый вину не признал и настаивал на том, что собака самостоятельно выпрыгнула из окна. Такую же позицию поддерживали его сожительница и мать. В то же время свидетели, которые первыми обнаружили травмированное животное и пытались оказать ему помощь, сообщили суду о поведении обвиняемого после происшествия, его высказываниях в отношении собаки и попытках помешать оказанию помощи животному. Суд также исследовал материалы осмотра места происшествия, результаты обыска квартиры, видеозаписи, показания специалиста-кинолога, сведения о погодных условиях в день происшествия и другие доказательства.

Позиция и выводы суда

Суд пришёл к выводу, что вина обвиняемого полностью доказана совокупностью исследованных доказательств. Его действия квалифицированы по части третьей статьи 299 УК Украины как жестокое обращение с позвоночным животным, которое привело к его гибели и было совершено активным способом.

Суд критически оценил версию защиты о том, что собака выпала из окна самостоятельно. Такой вывод обоснован показаниями свидетелей, которые сообщили о высказываниях обвиняемого после происшествия и его поведении по отношению к травмированному животному, показаниями соседки об обстоятельствах, предшествовавших происшествию, результатами обыска квартиры относительно расстояния между кроватью и подоконником, показаниями кинолога о физических возможностях собаки преклонного возраста и наличии у животных инстинкта самосохранения, а также данными о месте обнаружения собаки и погодных условиях на момент происшествия. Суд отметил, что эти доказательства опровергают версию о случайном выпадении животного из окна.

Вместе с тем суд не согласился с квалификацией действий как совершённых с особой жестокостью. В приговоре указано, что сторона обвинения не предоставила доказательств того, что обвиняемый, желая смерти животного, одновременно стремился причинить ему дополнительные страдания, которые не были необходимы для наступления этого последствия. В связи с этим суд исключил из формулировки обвинения ссылку на совершение уголовного правонарушения с особой жестокостью (особо болезненным способом) и сослался на соответствующие правовые выводы Верховного Суда.

Отдельно суд отклонил доводы прокурора относительно учёта состояния алкогольного опьянения как обстоятельства, отягчающего наказание. Суд отметил, что такое обстоятельство не было включено в формулировку обвинения в обвинительном акте, а потому не может учитываться при назначении наказания.

При определении наказания суд учёл тяжесть преступления, последствия в виде гибели животного, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также данные о личности обвиняемого, который ранее не был судим. Суд пришёл к выводу, что исправление осуждённого возможно только при условии реального отбывания наказания.

По результатам рассмотрения дела суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 299 УК Украины, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован путём подачи апелляционной жалобы в Хмельницкий апелляционный суд.

