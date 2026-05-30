  1. В Украине

В КГГА рассказали, как Киев будет отмечать День города 31 мая

15:53, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
День Киева 31 мая – куда пойти в столице и будут ли массовые празднования.
В КГГА рассказали, как Киев будет отмечать День города 31 мая
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве ко Дню города проведут десятки культурных, спортивных и просветительских мероприятий, однако без общегородских празднований из-за военного положения. Об этом сообщили в КГГА.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Там напомнили, что Киев уже пятый год подряд отмечает День Киева и День столицы в условиях военного положения. Учитывая ситуацию с безопасностью, городские власти не организуют массовых общегородских мероприятий и призывают жителей соблюдать правила безопасности, следить за сообщениями о воздушной тревоге и немедленно переходить в укрытие в случае её объявления.

В то же время в столице запланирован ряд культурных, художественных, спортивных и образовательных мероприятий для детей и взрослых.

В частности, на станции метро «Золотые ворота» уже проходит выставка художественных работ студентов и преподавателей Профессионального колледжа «Универсум» Университета имени Бориса Гринченко под названием «Несокрушимый город».

Традиционно ко Дню Киева состоится торжественное вручение художественной премии «КИЕВ».

В течение выходных киевляне и гости столицы смогут посетить ярмарку народного искусства в Музее Ивана Гончара, а также ХХ Международный фестиваль-конкурс хорового искусства «Песня над Днепром». В Голосеевском парке будет работать художественная галерея и проходить акция «Киев — несокрушимая столица!» с мастер-классами. На Андреевском спуске состоится культурно-художественное мероприятие «Спуск Единства», которое объединит регионы Украины через народные традиции, ремёсла и творческие презентации.

Праздничную атмосферу дополнят концерты под открытым небом. В частности, с колокольни Михайловского Златоверхого монастыря будет звучать карильонная музыка. Также в парках и скверах столицы состоятся выступления творческих коллективов и молодых исполнителей.

Главным спортивным событием праздничных выходных станет традиционный «Пробег под каштанами». Кроме того, в городе пройдут открытые соревнования по кикбоксингу, гребле и пляжному гандболу. На Трухановом острове состоится теннисный турнир Truhaniv Tennis Cup.

31 мая, в День Киева, для всех желающих организуют бесплатные экскурсии по городу.

Также в музеях и библиотеках столицы будут проходить тематические выставки, творческие встречи, литературные мероприятия и детские мастер-классы, посвящённые истории и культуре Киева.

В КГГА подчеркнули, что все мероприятия будут проводиться с учётом требований военного положения. На локациях предусмотрены укрытия либо определены ближайшие безопасные места для участников на случай воздушной тревоги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА военное положение свято

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Комитет Верховной Рады допустил 26 кандидатов к проверкам в рамках отбора в Высший совет правосудия

Комитет Верховной Рады Украины завершил проверку документов кандидатов на должности членов ВСП по парламентской квоте и признал 26 из них соответствующими требованиям закона.

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]