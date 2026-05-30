В КГГА рассказали, как Киев будет отмечать День города 31 мая

День Киева 31 мая – куда пойти в столице и будут ли массовые празднования.

В Киеве ко Дню города проведут десятки культурных, спортивных и просветительских мероприятий, однако без общегородских празднований из-за военного положения. Об этом сообщили в КГГА.

Там напомнили, что Киев уже пятый год подряд отмечает День Киева и День столицы в условиях военного положения. Учитывая ситуацию с безопасностью, городские власти не организуют массовых общегородских мероприятий и призывают жителей соблюдать правила безопасности, следить за сообщениями о воздушной тревоге и немедленно переходить в укрытие в случае её объявления.

В то же время в столице запланирован ряд культурных, художественных, спортивных и образовательных мероприятий для детей и взрослых.

В частности, на станции метро «Золотые ворота» уже проходит выставка художественных работ студентов и преподавателей Профессионального колледжа «Универсум» Университета имени Бориса Гринченко под названием «Несокрушимый город».

Традиционно ко Дню Киева состоится торжественное вручение художественной премии «КИЕВ».

В течение выходных киевляне и гости столицы смогут посетить ярмарку народного искусства в Музее Ивана Гончара, а также ХХ Международный фестиваль-конкурс хорового искусства «Песня над Днепром». В Голосеевском парке будет работать художественная галерея и проходить акция «Киев — несокрушимая столица!» с мастер-классами. На Андреевском спуске состоится культурно-художественное мероприятие «Спуск Единства», которое объединит регионы Украины через народные традиции, ремёсла и творческие презентации.

Праздничную атмосферу дополнят концерты под открытым небом. В частности, с колокольни Михайловского Златоверхого монастыря будет звучать карильонная музыка. Также в парках и скверах столицы состоятся выступления творческих коллективов и молодых исполнителей.

Главным спортивным событием праздничных выходных станет традиционный «Пробег под каштанами». Кроме того, в городе пройдут открытые соревнования по кикбоксингу, гребле и пляжному гандболу. На Трухановом острове состоится теннисный турнир Truhaniv Tennis Cup.

31 мая, в День Киева, для всех желающих организуют бесплатные экскурсии по городу.

Также в музеях и библиотеках столицы будут проходить тематические выставки, творческие встречи, литературные мероприятия и детские мастер-классы, посвящённые истории и культуре Киева.

В КГГА подчеркнули, что все мероприятия будут проводиться с учётом требований военного положения. На локациях предусмотрены укрытия либо определены ближайшие безопасные места для участников на случай воздушной тревоги.

