У КМДА розповіли, як Київ відзначатиме День міста 31 травня

15:53, 30 травня 2026
День Києва 31 травня — куди піти у столиці та чи будуть масові святкування.
У Києві до Дня міста проведуть десятки культурних, спортивних та просвітницьких заходів, але без загальноміських святкувань через воєнний стан. Про це повідомили у КМДА.

Там нагадали, що Київ уже п’ятий рік поспіль відзначає День Києва та День столиці в умовах воєнного стану. З огляду на безпекову ситуацію міська влада не організовує масових загальноміських заходів та закликає мешканців дотримуватися правил безпеки, стежити за повідомленнями про повітряну тривогу і негайно переходити в укриття у разі її оголошення.

Водночас у столиці заплановано низку культурних, мистецьких, спортивних та освітніх подій для дітей і дорослих.

Зокрема, на станції метро «Золоті Ворота» вже триває виставка художніх робіт студентів і викладачів Фахового коледжу «Універсум» Університету імені Бориса Грінченка під назвою «Незламне місто».

Традиційно до Дня Києва відбудеться урочисте вручення мистецької премії «КИЇВ».

Упродовж вихідних кияни та гості столиці зможуть відвідати ярмарок народного мистецтва в Музеї Івана Гончара, а також ХХ Міжнародний фестиваль-конкурс хорового мистецтва «Пісня над Дніпром». У Голосіївському парку працюватиме художня галерея та проходитиме акція «Київ – незламна столиця!» з майстер-класами. На Андріївському узвозі відбудеться культурно-мистецький захід «Узвіз Єдності», який об’єднає регіони України через народні традиції, ремесла та творчі презентації.

Святкову атмосферу доповнять концерти просто неба. Зокрема, із дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря лунатиме карильйонна музика. Також у парках і скверах столиці відбуватимуться виступи творчих колективів та молодих виконавців.

Головною спортивною подією святкових вихідних стане традиційний «Пробіг під каштанами». Крім того, у місті проведуть відкриті змагання з кікбоксингу, веслування та пляжного гандболу. На Трухановому острові відбудеться тенісний турнір Truhaniv Tennis Cup.

31 травня, у День Києва, для всіх охочих організують безоплатні екскурсії містом.

Також у музеях і бібліотеках столиці проходитимуть тематичні виставки, творчі зустрічі, літературні заходи та дитячі майстер-класи, присвячені історії та культурі Києва.

У КМДА наголосили, що всі заходи проводитимуться з урахуванням вимог воєнного стану. На локаціях передбачені укриття або визначені найближчі безпечні місця для учасників у разі повітряної тривоги.

