Лікар перевірятиме лікаря – в Україні реформували контроль за лікарняними

13:37, 30 травня 2026
Кабмін запровадив новий механізм перевірки медичних висновків про тимчасову непрацездатність із принципом екстериторіальності.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін прийняв постанову №657, якою внесено зміни до процедури перевірки обґрунтованості листків непрацездатності та медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН).

Отож, як пояснює Департамент охорони здоров'я міста Києва, зміни розробили з урахуванням пропозицій медичної спільноти та оновленого законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. Основна мета — зробити перевірки більш зрозумілими та неупередженими.

Перевірку проводитимуть лікарі

Відтепер оцінку обґрунтованості медичних висновків здійснюватимуть уповноважені лікарі, а не посадовці Пенсійного фонду. Водночас ПФУ матиме право ініціювати перевірку.

Таким чином, рішення лікаря оцінюватиме інший лікар-практик із відповідною професійною підготовкою, що має враховувати клінічні особливості та специфіку медичної практики.

Запроваджують принцип екстериторіальності

Уповноваженого лікаря для перевірки обиратимуть автоматично через електронну систему охорони здоров’я. При цьому застосовуватиметься принцип екстериторіальності — перевірку проводитиме фахівець з іншого регіону, ніж той, де був сформований медичний висновок.

Уряд вважає, що такий підхід допоможе мінімізувати конфлікти інтересів і забезпечити неупередженість перевірок.

Перевірки проводитимуть із деперсоналізованими даними

Після впровадження технічної можливості перевірки здійснюватимуться із використанням деперсоналізованих даних у ЕСОЗ.

Уповноважені лікарі матимуть доступ лише до тієї інформації, яка необхідна для проведення перевірки, без доступу до персональних даних пацієнтів.

Лікарів інформуватимуть про результати перевірки

Згідно зі змінами, медичні заклади будуть зобов’язані ознайомлювати лікарів, які сформували листок непрацездатності, з результатами перевірки.

Раніше відповідну довідку отримувало лише керівництво закладу.

Передбачили можливість адміністративного оскарження

Постанова також уточнює механізм досудового оскарження вимог Пенсійного фонду щодо компенсації.

Адміністративне оскарження здійснюватиметься відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Для більшості лікарів нових обов’язків не буде

Уряд зазначає, що зміни не впливають на клінічну практику та не змінюють порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Лікарі, як і раніше, повинні вносити до ЕСОЗ електронні медичні записи щодо тимчасової непрацездатності пацієнтів.

Хто зможе проводити перевірки

Перелік уповноважених лікарів формуватиме Пенсійний фонд України за погодженням із НСЗУ.

До такого переліку включатимуть лише фахівців, які:

  • працюють у медзакладі або як ФОП із ліцензією на медичну практику;
  • внесені до реєстрів ЕСОЗ;
  • мають щонайменше два роки стажу медичної практики;
  • пройшли спеціалізоване навчання щодо формування МВТН та листків непрацездатності й отримали відповідний сертифікат.

