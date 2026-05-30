Синці на руках та набряк ніг: що сказали лікарі про стан здоров’я Дональда Трампа

Білий дім оприлюднив результати обстеження Дональда Трампа.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп залишається у відмінному стані здоров’я. Про це йдеться в оприлюдненій Білим домом 29 травня доповідній записці його лікаря, який послався на результати обстеження, проведеного цього тижня.

Водночас у документі зазначається, що 79-річний президент продовжує мати «незначний набряк нижньої частини ніг» та «доброякісні» синці на руках.

«Президент Трамп залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи сильні серцево-судинні, легеневі, неврологічні та загальні фізичні показники», — написав доктор Шон Барбабелла у записці. Він додав, що Трамп «повністю здатний виконувати всі обов’язки Верховного головнокомандувача та глави держави».

Візит Трампа 26 травня до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда став третім за останні 13 місяців. До його стану здоров’я була прикута підвищена увага, оскільки протягом останнього року Білий дім уже неодноразово пояснював деякі медичні особливості президента після появи фотографій із набряками щиколоток, синцями на руках та плямами на шиї.

Невдовзі після обстеження Трамп заявив, що «все перевірили, і все було ідеально».

У записці Барбабелли згадується «незначний набряк нижньої частини ніг із покращенням порівняно з минулим роком», а також синці на руках, які описуються як «поширене», «доброякісне» явище та такі, що «відповідають незначному подразненню м’яких тканин через часті рукостискання на тлі прийому аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань».

У п’ятничній записці також зазначено, що загальна серцева функція президента є нормальною, а «комплексне неврологічне обстеження продемонструвало нормальний психічний стан», включаючи перевірки на депресію та тривожність.

«Було проведено профілактичне консультування, включаючи рекомендації щодо харчування, прийому низьких доз аспірину, збільшення фізичної активності та подальшого зниження ваги», — йдеться у документі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.