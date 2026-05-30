У ТЦК пояснили різницю між зняттям та виключенням з військового обліку
Волинський обласний ТЦК пояснив різницю між зняттям та виключенням з військового обліку.
Відповідно до статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», громадяни України можуть підлягати як зняттю, так і виключенню з військового обліку у районних (міських) ТЦК та СП.
- Виключення з військового обліку — це остаточне припинення перебування особи на військовому обліку з підстав, визначених законом.
- Зняття з військового обліку — це зміна місця обліку або наявність підстав, після яких особа може бути взята на військовий облік повторно.
До таких категорій належать громадяни, які підлягають зняттю з військового обліку:
1) З військового обліку призовників:
▪️ які досягли 25-річного віку (після цього відбувається взяття на військовий облік військовозобов'язаних);
▪️ які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік в іншому ТЦК та СП за новим місцем проживання;
▪️ які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
▪️ які відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я - після підтвердження рішення комісією вищого рівня;
▪️ які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського складу після закінчення закладів освіти;
▪️ які направлені на альтернативну (невійськову) службу;
▪️ які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
▪️ які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.
2) З військового обліку військовозобов’язаних:
▪️ які вибули в іншу місцевість і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
▪️ які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
▪️ які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
▪️ які зараховані до військового оперативного резерву;
▪️ в інших випадках — за рішенням МОУ, СБУ, розвідувальних органів України.
3) З військового обліку резервістів:
▪️ які вибули в іншу місцевість і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
▪️ які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
▪️ які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
▪️ які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
▪️ які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
▪️ в інших випадках — за рішенням МОУ, СБУ, розвідувальних органів України.
Натомість, відповідно до цієї ж статті Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», виключенню з військового обліку у ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:
▪️ померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
▪️ припинили громадянство України;
▪️ визнані непридатними до військової служби;
▪️ досягли граничного віку перебування в запасі;
▪️ особи віком 60+, які були кандидатами на військову службу за контрактом під час воєнного стану, але не були прийняті на військову службу за контрактом;
▪️ звільнені з військової служби за контрактом через непроходження випробування або службову невідповідність.
