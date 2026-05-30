У ТЦК пояснили різницю між зняттям та виключенням з військового обліку

Волинський обласний ТЦК пояснив різницю між зняттям та виключенням з військового обліку.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», громадяни України можуть підлягати як зняттю, так і виключенню з військового обліку у районних (міських) ТЦК та СП.

- Виключення з військового обліку — це остаточне припинення перебування особи на військовому обліку з підстав, визначених законом.

- Зняття з військового обліку — це зміна місця обліку або наявність підстав, після яких особа може бути взята на військовий облік повторно.

До таких категорій належать громадяни, які підлягають зняттю з військового обліку:

1) З військового обліку призовників:

▪️ які досягли 25-річного віку (після цього відбувається взяття на військовий облік військовозобов'язаних);

▪️ які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік в іншому ТЦК та СП за новим місцем проживання;

▪️ які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

▪️ які відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я - після підтвердження рішення комісією вищого рівня;

▪️ які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського складу після закінчення закладів освіти;

▪️ які направлені на альтернативну (невійськову) службу;

▪️ які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

▪️ які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

2) З військового обліку військовозобов’язаних:

▪️ які вибули в іншу місцевість і стали на військовий облік за новим місцем проживання;

▪️ які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

▪️ які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

▪️ які зараховані до військового оперативного резерву;

▪️ в інших випадках — за рішенням МОУ, СБУ, розвідувальних органів України.

3) З військового обліку резервістів:

▪️ які вибули в іншу місцевість і стали на військовий облік за новим місцем проживання;

▪️ які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

▪️ які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;

▪️ які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;

▪️ які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

▪️ в інших випадках — за рішенням МОУ, СБУ, розвідувальних органів України.

Натомість, відповідно до цієї ж статті Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», виключенню з військового обліку у ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:

▪️ померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

▪️ припинили громадянство України;

▪️ визнані непридатними до військової служби;

▪️ досягли граничного віку перебування в запасі;

▪️ особи віком 60+, які були кандидатами на військову службу за контрактом під час воєнного стану, але не були прийняті на військову службу за контрактом;

▪️ звільнені з військової служби за контрактом через непроходження випробування або службову невідповідність.

