Європу накрила аномальна спека: у країнах фіксують температурні рекорди та смертельні наслідки

У країнах Європи зафіксовано рекордні температури через потужний антициклон «тепловий купол».

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європа цього тижня зіткнулася з хвилею спеки: у низці країн зафіксовано температурні рекорди на тлі стійкої області високого тиску, відомої як «тепловий купол», пише The Guardian.

У Великій Британії у вівторок було побито травневий температурний рекорд — у лондонському К’ю-гарденс зафіксували 35,1°C. Це перевищило попередній рекорд, встановлений лише днем раніше, коли в Лондоні було 34,8°C. Раніше максимальний травневий показник становив 32,8°C і тримався з 1922 року (з повторенням у 1944-му).

Ірландія також оновила свій температурний рекорд для травня — 28,8°C було зафіксовано одразу на двох метеостанціях: у Кілларні на південному заході та Клонмелі на півдні країни.

Рекорди встановлюються не лише за денними максимумами, а й за нічними температурами. У ніч на вівторок у місті Камборн на південному заході Англії температура не опускалася нижче 21,4°C, що стало черговою «тропічною ніччю», коли температура перевищує 20°C.

У Франції температура в понеділок і вівторок сягала 36°C — це найспекотніші травневі дні за всю історію спостережень. Представник уряду повідомив, що спека цього тижня могла стати причиною загибелі щонайменше семи людей — як прямо, так і опосередковано.

Температури в окремих регіонах Європи зараз на 10–15°C перевищують сезонну норму. Очікується, що протягом тижня вони залишатимуться на 5–10°C вищими за середні значення, поступово знижуючись у Великій Британії на початку наступного тижня.

Паралельно в південно-східній та східній Австралії діють попередження про сильні грози, які тривали до п’ятниці. Бюро метеорології (BoM) попереджає про небезпечні пориви вітру, зливи та град, а також ризики раптових паводків. У Квінсленді в місті Дейборо за 30 хвилин випало 50 мм опадів, а в Новому Південному Уельсі зафіксовано порив вітру до 104 км/год.

За прогнозами, на цьому тижні в окремих районах Нового Південного Уельсу за шість годин може випадати 40–70 мм опадів, місцями — до 100 мм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.