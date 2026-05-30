Висока плата за суборенду землі: чи є це підставою для відмови в реєстрації

Чи може державний реєстратор відмовити у реєстрації права суборенди, якщо плата за нею перевищує орендну плату.

Міністерство юстиції надало роз’яснення щодо двох актуальних питань у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Йдеться про можливість реєстрації права суборенди землі у разі, якщо плата за суборенду перевищує орендну плату, а також про умови державної реєстрації права узуфрукту на нерухомість.

Державний реєстратор не має права відмовити у реєстрації права суборенди земельної ділянки лише через те, що розмір плати за суборенду є вищим за орендну плату, визначену в основному договорі.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстратор під час розгляду заяви перевіряє наявність підстав для відмови, визначених законом. Водночас перелік таких підстав є вичерпним і не містить положення про можливість відмови через розмір плати за користування земельною ділянкою.

Державна реєстрація стосується саме речового права, а не договору як правочину. Тому реєстратор має перевіряти лише ті умови договору, які характеризують речове право, зокрема строк його дії та предмет договору — земельну ділянку.

Крім того, у міністерстві роз’яснили особливості державної реєстрації права узуфрукту на державне або комунальне майно.

Зокрема, право узуфрукту може бути зареєстроване лише щодо нерухомої речі, яка є самостійним об’єктом цивільних правовідносин. Це означає, що на відповідний об’єкт нерухомості має бути окремо зареєстроване право власності та відкритий самостійний розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, право узуфрукту не може бути зареєстроване щодо частини об’єкта нерухомості, яка не є окремим самостійним об’єктом цивільних прав.

