У Києві затримали чоловіка, який ломом розбив скло поліцейського авто

Після пошкодження скла машини чоловік накинувся на поліцейських.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали громадянина, який пошкодив службовий автомобіль.

Як зазначила патрульна поліція Києва, 28 травня за порушення ПДР у Дніпровському районі патрульні зупинили водія автомобіля Skoda.

«Під час оформлення адміністративних матеріалів до інспекторів підійшов, ймовірно, знайомий керманича. Чоловік поводився агресивно, погрожував патрульним, а згодом металевою палицею розбив лобове скло службового автомобіля. Надалі чоловік кинувся на поліцейських», - йдеться у заяві.

Також там додали, що для припинення правопорушення та затримання чоловіка патрульні застосували фізичну силу, кайданки та спецзасіб, споряджений речовиною сльозогінної та дратівної дії відповідно до ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію».

На місце події викликали слідчих, які надалі встановлюватимуть усі обставини події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.