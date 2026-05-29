  1. В Україні

У Києві затримали чоловіка, який ломом розбив скло поліцейського авто

23:12, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після пошкодження скла машини чоловік накинувся на поліцейських.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали громадянина, який пошкодив службовий автомобіль.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначила патрульна поліція Києва, 28 травня за порушення ПДР у Дніпровському районі патрульні зупинили водія автомобіля Skoda.

«Під час оформлення адміністративних матеріалів до інспекторів підійшов, ймовірно, знайомий керманича. Чоловік поводився агресивно, погрожував патрульним, а згодом металевою палицею розбив лобове скло службового автомобіля. Надалі чоловік кинувся на поліцейських», - йдеться у заяві.

Також там додали, що для припинення правопорушення та затримання чоловіка патрульні застосували фізичну силу, кайданки та спецзасіб, споряджений речовиною сльозогінної та дратівної дії відповідно до ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію».

На місце події викликали слідчих, які надалі встановлюватимуть усі обставини події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]