В Киеве задержали мужчину, который ломом разбил стекло полицейского авто

После повреждения стекла машины мужчина набросился на полицейских.

В Днепровском районе Киева правоохранители задержали гражданина, который повредил служебный автомобиль.

Как отметила патрульная полиция Киева, 28 мая за нарушение ПДД в Днепровском районе патрульные остановили водителя автомобиля Skoda.

«Во время оформления административных материалов к инспекторам подошел, предположительно, знакомый водителя. Мужчина вел себя агрессивно, угрожал патрульным, а затем металлической палкой разбил лобовое стекло служебного автомобиля. После этого мужчина бросился на полицейских», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что для пресечения правонарушения и задержания мужчины патрульные применили физическую силу, наручники и спецсредство, снаряженное слезоточивым и раздражающим веществом в соответствии со ст. 45 Закона Украины «О Национальной полиции».

На место происшествия были вызваны следователи, которые в дальнейшем будут устанавливать все обстоятельства инцидента.

