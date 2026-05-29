Украина получит от Всемирного банка 880 млн долларов на реформу системы социальной защиты

Всемирный банк одобрил проект SPIRIT, направленный на модернизацию системы социальной защиты, поддержку уязвимых групп населения и укрепление устойчивости общин в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил новый проект SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation) общим объемом 880 млн долларов США, который направлен на модернизацию системы социальной защиты Украины, поддержку уязвимых групп населения и укрепление устойчивости общин, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Проект будет реализовывать Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

SPIRIT предусматривает создание единой системы базовой социальной помощи, переход к модели, при которой социальные услуги финансируются по принципу «деньги следуют за человеком», а также модернизацию системы поддержки людей с инвалидностью в соответствии с европейскими стандартами.

Как отмечается, сегодняшнее решение стало результатом многомесячной системной работы команды Министерства совместно с коллегами из Всемирного банка.

В ведомстве подчеркивают, что проект является свидетельством доверия к Украине, поддержки реформ и общего видения современной системы социальной поддержки — цифровой, адресной, доступной и ориентированной на человека. Также отмечается, что это важный сигнал о том, что международные партнеры рассматривают социальную устойчивость Украины как часть общей безопасности и будущего восстановления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.