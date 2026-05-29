  1. В Украине
  2. / В мире

Украина получит от Всемирного банка 880 млн долларов на реформу системы социальной защиты

20:54, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Всемирный банк одобрил проект SPIRIT, направленный на модернизацию системы социальной защиты, поддержку уязвимых групп населения и укрепление устойчивости общин в Украине.
Украина получит от Всемирного банка 880 млн долларов на реформу системы социальной защиты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил новый проект SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation) общим объемом 880 млн долларов США, который направлен на модернизацию системы социальной защиты Украины, поддержку уязвимых групп населения и укрепление устойчивости общин, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Проект будет реализовывать Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

SPIRIT предусматривает создание единой системы базовой социальной помощи, переход к модели, при которой социальные услуги финансируются по принципу «деньги следуют за человеком», а также модернизацию системы поддержки людей с инвалидностью в соответствии с европейскими стандартами.

Как отмечается, сегодняшнее решение стало результатом многомесячной системной работы команды Министерства совместно с коллегами из Всемирного банка.

В ведомстве подчеркивают, что проект является свидетельством доверия к Украине, поддержки реформ и общего видения современной системы социальной поддержки — цифровой, адресной, доступной и ориентированной на человека. Также отмечается, что это важный сигнал о том, что международные партнеры рассматривают социальную устойчивость Украины как часть общей безопасности и будущего восстановления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Украина Минсоцполитики

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]