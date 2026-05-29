Одесская область первой протестирует систему «еЧерга» для легковых автомобилей — что изменится

Систему цифровой очереди для пересечения границы планируют протестировать для легковых автомобилей.

Одесская область станет одним из пилотных регионов для запуска системы «еЧерга» для легковых автомобилей. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время Транспортного форума в Одессе.

«Несмотря на войну, Украина не только сохраняет работу логистики, но и строит новую модель транспортной устойчивости — цифровую, интегрированную с ЕС и более эффективную. Одесская область играет в этом процессе важную роль», — подчеркнул вице-премьер-министр.

Отдельное внимание во время мероприятия уделили цифровизации транспортных процессов. Система «Е-Очередь» уже применяется для грузового и автобусного транспорта и, по оценке правительства, позволила сделать пересечение границы более предсказуемым и прозрачным. Следующим этапом станет тестирование сервиса для легковых автомобилей.

Также на форуме обсудили инвестиционный потенциал Одесской области как одного из ключевых логистических центров Украины и Черноморского региона. В частности, речь шла о развитии портовой инфраструктуры и реализации проектов государственно-частного партнерства.

