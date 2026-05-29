Правительство выделило почти 1 млрд грн на подготовку Киева к зиме

Премьер-министр Украины сообщила о координации действий правительства и городских властей по подготовке столицы к предстоящему отопительному сезону. Также готовится дополнительное финансирование на защиту энергообъектов.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко приняла участие в заседании энергетического штаба, посвященном подготовке Киева к следующему отопительному сезону.

По ее словам, во время заседания правительство и городские власти скоординировали дальнейшие действия для стабильного прохождения столицей зимнего периода.

Глава правительства отметила, что вопрос надежного переживания Киевом следующей зимы является одним из приоритетов. На первоочередные меры правительство уже выделило почти 1 млрд грн, а также готовит дополнительное финансирование в размере 2 млрд грн. Средства планируется направить на защиту энергообъектов и энергетического оборудования.

Кроме того, продолжается реализация экспериментального проекта по обеспечению резервного питания для многоквартирных домов столицы. Речь идет о закупке и установке аккумуляторов, инверторов и генераторов для работы лифтов, инженерных систем и освещения мест общего пользования.

Также правительство оказывает иную поддержку для подготовки Киева к зимнему периоду.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что ответственность за качественную и своевременную подготовку столицы к отопительному сезону лежит на городских властях. По её словам, город должен должным образом организовать работы и использовать все возможности, предоставленные государством для подготовки к зиме.

