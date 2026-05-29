  1. В Україні

Уряд виділив майже 1 млрд грн на підготовку Києва до зими

20:03, 29 травня 2026
Прем’єр-міністерка України повідомила про координацію дій уряду та міської влади щодо підготовки столиці до наступного опалювального сезону. Також готується додаткове фінансування на захист енергооб’єктів.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко взяла участь у засіданні енергетичного штабу, присвяченому підготовці Києва до наступного опалювального сезону.

За її словами, під час засідання уряд та міська влада скоординували подальші дії для стабільного проходження столицею зимового періоду.

Глава уряду зазначила, що питання надійного проходження Києвом наступної зими є одним із пріоритетів. Для першочергових заходів уряд уже виділив майже 1 млрд грн, а також готує додаткове фінансування у розмірі 2 млрд грн. Кошти планують спрямувати на захист енергооб’єктів та енергетичного обладнання.

Крім того, триває реалізація експериментального проєкту із забезпечення резервного живлення для багатоквартирних будинків столиці. Йдеться про закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для роботи ліфтів, інженерних систем та освітлення місць загального користування.

Також уряд надає іншу підтримку для підготовки Києва до зимового періоду.

Водночас прем’єр-міністерка наголосила, що відповідальність за якісну та своєчасну підготовку столиці до опалювального сезону покладається на міську владу. За її словами, місто має належно організувати роботи та використати всі можливості, надані державою для підготовки до зими.

Київ уряд Кабінет Міністрів України

