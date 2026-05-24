Внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю Київського міжрегіонального управління Мін’юсту – фото

У Мін’юсті підтвердили пошкодження свого міжрегіонального управління внаслідок російського обстрілу цивільної інфраструктури.

У ніч проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Київ за останній час, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. Внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнала будівля Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Про це повідомили у відомстві.

У Мін’юсті зазначили, що цієї ночі внаслідок чергового російського обстрілу цивільної інфраструктури постраждали житлові будинки та адміністративні приміщення. Серед пошкоджених об’єктів — будівля Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у центрі столиці.

«Росія вкотре демонструє зневагу до норм міжнародного права та людського життя, здійснюючи терор проти мирного населення та цивільної інфраструктури. Попри все, колектив органів юстиції продовжує працювати в штатному режимі та виконувати свої обов’язки перед громадянами. Ми вистоїмо, збережемо єдність і продовжимо працювати заради України та її людей. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим», – зазначили у відомстві.

У Мін’юсті також опублікували фото пошкоджень.

