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Україна застосувала санкції проти 10 російських операторів зв’язку та інтернет-провайдерів

15:41, 13 червня 2026
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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 10 російських операторів зв’язку, інтернет-провайдерів і компаній супутникового зв’язку,
Україна застосувала санкції проти 10 російських операторів зв’язку та інтернет-провайдерів
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Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій щодо десяти російських телекомунікаційних компаній, серед яких мобільні оператори та інтернет-провайдери.

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Обмеження стосуються підприємств, які забезпечують окупаційні структури Росії захищеними каналами зв’язку та надають доступ до інтернету на тимчасово окупованих українських територіях особам і організаціям, що співпрацюють із державою-агресором. До санкційного списку також увійшли оператори супутникового зв’язку, провайдери інтернет-послуг та компанії, задіяні у трансляції російського телевізійного контенту.

Серед підсанкційних компаній – «Луганські комунікації» та «Мобільні комунікаційні системи», які Росія використовує для поширення своїх наративів і брехні про ситуацію в Україні. Також санкції застосовані до федерального оператора супутникового та телекомунікаційного зв'язку «Амтел-Зв'язок», який забезпечує зв’язок, зокрема, для російської влади, та підприємства «Космічний зв'язок», яке забезпечує захищені канали зв’язку для ведення війни проти України.

Україна передасть усю інформацію про ці компанії партнерам і порушить питання щодо синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

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рф санкції Україна Володимир Зеленський

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