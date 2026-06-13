Штучний інтелект в Україні матиме власне правове поле — розпочато роботу над першим законом

Від ChatGPT до державних сервісів — Україна вперше готує єдині правила для використання штучного інтелекту.

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Україна наближається до створення власних правил використання штучного інтелекту. На тлі стрімкого поширення ШІ-технологій у бізнесі, державному управлінні, освіті та повсякденному житті розпочалася робота над спеціальним законодавством, яке має визначити права та обов’язки розробників і користувачів таких систем, механізми захисту громадян, а також умови для розвитку інноваційної індустрії. Майбутнє регулювання покликане поєднати безпеку та захист прав людини із підтримкою технологічного розвитку та залученням інвестицій.

При парламентському комітеті відбулося перше засідання робочої групи з підготовки законопроєкту про штучний інтелект.

Учасники обговорили необхідність законодавчого врегулювання сфери штучного інтелекту, концепцію майбутнього законопроєкту та його структуру.

До складу робочої групи увійшли понад 100 учасників, серед яких народні депутати, представники органів державної влади, громадських організацій, а також українські та міжнародні експерти у сфері штучного інтелекту.

Під час засідання було представлено інформацію щодо підготовки майбутнього регулятора у сфері ШІ, формування необхідних спроможностей для його роботи, підготовки індустрії до майбутніх вимог та подальших кроків з імплементації європейського AI Act.

Зазначається, що головною метою підготовки законопроєкту є створення збалансованої моделі регулювання, яка дозволить одночасно забезпечити захист прав громадян, безпечне використання технологій та підтримку інноваційного розвитку.

Чому виникла потреба у законі про штучний інтелект

Питання регулювання штучного інтелекту залишається одним із найбільш дискусійних у світі. З одного боку, технології ШІ відкривають нові можливості для науки, економіки, цифрових сервісів та бізнесу. З іншого — виникають ризики порушення прав людини, загрози безпеці, питання відповідальності за рішення, ухвалені алгоритмами, а також низка етичних викликів.

Оскільки системи штучного інтелекту вже активно використовуються у різних сферах життя, держава має визначити чіткі правила їх розробки, впровадження та використання.

Україна адаптуватиме законодавство до правил ЄС

Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту спонукав Європейський Союз до створення єдиної стратегії регулювання цієї сфери.

Регламент ЄС 2024/1689 (AI Act) став першим у світі комплексним законодавчим актом, який встановлює обов’язкові вимоги для розробників та користувачів систем штучного інтелекту.

Крім того, понад 30 держав світу вже затвердили або розробили власні національні стратегії розвитку та регулювання штучного інтелекту, визначивши цей напрям одним із ключових пріоритетів державної політики.

У березні 2026 року Україна отримала від Європейської Комісії умови вступу за всіма переговорними кластерами. Однією з таких умов є гармонізація українського законодавства із європейськими нормами у сфері штучного інтелекту.

Закон про ШІ став частиною євроінтеграційних зобов’язань

Додатковим кроком у цьому напрямі стало затвердження у квітні 2026 року Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу.

Документ передбачає розробку окремого Закону України про штучний інтелект, який має стати основою національної системи регулювання цієї сфери.

Таким чином, формування законодавчої бази щодо штучного інтелекту є не лише частиною цифрової трансформації держави, а й одним із важливих елементів подальшої євроінтеграції України.

Які завдання ставить держава

Паралельно із запровадженням правил використання штучного інтелекту держава планує створювати умови для розвитку інноваційної екосистеми.

Серед пріоритетів — залучення інвестицій у технологічний сектор, підтримка українських розробників, розвиток конкурентоспроможної індустрії штучного інтелекту та впровадження сучасних цифрових рішень у державному управлінні та бізнесі.

Очікується, що майбутній закон має сформувати зрозумілі та прогнозовані правила роботи для всіх учасників ринку, одночасно забезпечивши баланс між розвитком новітніх технологій та захистом суспільних інтересів.

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