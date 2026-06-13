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ТЦК відмовив у відстрочці чоловіку, який був єдиним доглядальником брата з інвалідністю: справу розглянув суд

18:23, 13 червня 2026
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Чоловік пояснював, що став єдиним доглядальником брата, оскільки мати через стан здоров’я не могла забезпечувати постійний догляд.
ТЦК відмовив у відстрочці чоловіку, який був єдиним доглядальником брата з інвалідністю: справу розглянув суд
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Житомирський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що територіальний центр комплектування безпідставно відмовив військовозобов’язаному у відстрочці від мобілізації через догляд за братом з інвалідністю II групи. Суд встановив, що подані заявником документи підтверджували як потребу брата у постійному догляді, так і обставини, які свідчили про неможливість матері здійснювати такий догляд. У результаті рішення комісії ТЦК було скасовано, а заяву про відстрочку зобов’язано розглянути повторно.

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Обставини справи

Позивач звернувся до ТЦК із заявою про надання відстрочки від призову під час мобілізації на підставі пункту 14 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Він зазначав, що здійснює постійний догляд за рідним братом, який є особою з інвалідністю II групи та потребує сторонньої допомоги.

У грудні 2025 року комісія ТЦК відмовила у наданні відстрочки. У повідомленні про відмову зазначалося, що з поданих документів неможливо встановити обставини, необхідні для підтвердження права на відстрочку, зокрема щодо можливості членів сім’ї першого ступеня споріднення здійснювати догляд за особою з інвалідністю.

Не погодившись із таким рішенням, військовозобов’язаний звернувся до суду.

Які обставини встановив суд

Під час розгляду справи суд встановив, що брат позивача має інвалідність II групи з 2013 року. Крім того, висновки лікарської комісії підтверджували, що через психічний розлад він потребує постійного стороннього догляду. Також у матеріалах справи містився акт про встановлення факту здійснення позивачем постійного догляду за братом.

Суд також з’ясував, що батько братів помер. Мати має інвалідність III групи, а надана медична довідка свідчить про те, що за станом здоров’я вона не може здійснювати догляд за іншими особами.

Правова позиція суду

Суд проаналізував положення пункту 14 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», відповідно до яких право на відстрочку можуть мати члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, які здійснюють за нею постійний догляд, за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення або наявності обставин, що унеможливлюють здійснення ними такого догляду.

Дослідивши подані документи, суд дійшов висновку, що під час звернення до ТЦК позивач надав належні докази, які підтверджували наявність передбачених законом умов для отримання відстрочки. Відтак підстави, покладені комісією в основу відмови, суд визнав необґрунтованими.

Окремо суд звернув увагу, що відповідач не подав відзив на позов і не довів правомірності свого рішення, хоча саме на суб’єкта владних повноважень у таких спорах покладається обов’язок доказування законності своїх дій та рішень.

Що вирішив суд

Житомирський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК про відмову у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Також суд зобов’язав територіальний центр комплектування повторно розглянути заяву військовозобов’язаного від 22 грудня 2025 року з урахуванням висновків, викладених у судовому рішенні. Крім того, на користь позивача стягнуто 1064,96 грн судових витрат.

Водночас суд не надав відстрочку безпосередньо. Суд у справі №240/4142/26 дійшов висновку про незаконність відмови та обрав способом захисту зобов’язання ТЦК повторно розглянути заяву після належної оцінки всіх поданих документів і встановлених обставин.

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