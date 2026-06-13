У Польщі українцям, які працюють у таксі, можуть запровадити нову обов’язкову перевірку

Для отримання права працювати таксистом можуть вимагати довідку про несудимість не лише з Польщі, а й з України.

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Польща планує посилити контроль за водіями таксі з країн, які не входять до ЄС. Майбутніх таксистів зобов’яжуть підтверджувати відсутність судимості не лише в Польщі, а й у своїй країні. Причина — чинні правила не дозволяють перевірити, чи була людина засуджена за тяжкі злочини за межами Євросоюзу.

Міністерство інфраструктури Польщі завершує підготовку змін до законодавства про автомобільні перевезення.

Зокрема, найбільш резонансною новацією стане вимога для водіїв із країн поза ЄС та Європейською асоціацією вільної торгівлі (EFTA) подавати довідку про несудимість не лише з польського реєстру, а й із країни свого походження.

Документ потрібно буде перекласти польською мовою через присяжного перекладача або консульство.

Чому Польща вирішила змінити правила

Наразі для отримання права працювати таксистом достатньо довідки з польського реєстру. Однак цей реєстр не містить інформації про вироки, винесені громадянам інших держав за межами ЄС.

Через це, як зазначають польські таксомоторні організації, виникає ситуація, коли людина, засуджена у своїй країні за тяжкі злочини, може формально вважатися несудимою в Польщі та отримати дозвіл на перевезення пасажирів.

У польських ЗМІ як приклад наводять громадян Грузії, Пакистану та України, щодо яких польські органи не мають доступу до інформації про можливі судимості на батьківщині.

Що ще зміниться

Уряд також планує запровадити єдиний ідентифікатор таксиста, який діятиме по всій країні. Він підтверджуватиме право водія працювати у сфері пасажирських перевезень.

Крім того, влада хоче перекрити схеми, за допомогою яких компанії обходять покарання після втрати ліцензії. Для цього планується змінити порядок видачі документів на автомобілі, які використовуються для роботи в таксі.

Таксисти вимагають ще жорсткіших правил

Представники галузі підтримують посилення перевірок, але вважають, що цього недостатньо.

Вони пропонують додатково зобов’язати водіїв:

володіти польською мовою хоча б на розмовному рівні;

знати місцевість, у якій працюють;

мати щонайменше три роки водійського стажу.

Також учасники ринку виступають за створення єдиної електронної бази даних, де зберігатиметься інформація про водіїв, ліцензії, автомобілі та результати медичних оглядів. На їхню думку, це дозволить швидше виявляти порушників та підвищить безпеку пасажирів.

За даними польських ЗМІ, законопроєкт найближчим часом має надійти на розгляд уряду, після чого його передадуть до польського парламенту.

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